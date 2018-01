Læs onsdagens Business-kalender

ERHVERV

08:00 Inflationen i 2017

Hvor endte inflationen i 2017? Danmarks Statistik kommer med tal på inflationen i december og dermed for hele 2017.

11:00 Trafiktal fra SAS

Luftfartsselskabet SAS offentliggør, hvor mange passagerer der tog en tur med selskabet i julemåneden.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: Pandora (kl. 13.00, Signet Jewelers, status for julesalget 2017, telekonference kl. 14.30)

Økonomi og statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forbruger- og nettoprisindeks, december 2017

- Personale i omsorg og pleje, marts 2016 og 2017

Udland:

- 9.30: Sverige: Industriproduktion, y/y, nov

- 10.30: Storbritannien: Forbrugertillid, m/m, nov

- 14.30: USA: Importpriser, m/m, dec

- USA: Engroslagre (endelig), m/m, nov

Øvrigt:

- 11.00: SAS: Trafiktal

POLITIK

10:00 Åbent samråd om videreførelse af cirkus-forsøgsuddannelsen

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) skal i åbent samråd om videreførelse af cirkus-forsøgsuddannelsen som en integreret del af scenekunstuddannelsen. Hun skal svare på, om hun vil medvirke til at sikre, at uddannelsen skal videreføres. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mogens Jensen (S).

Læs mere om samrådet her

11:30 Åbent samråd om supplerende understøttelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal i åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dagpengemodtageres ret til dagpenge ved kortvarigt arbejde. Udvalget har bedt beskæftigelsesministeren kommentere på dagpengemodtageres risiko for at miste retten til dagpenge ved kortvarigt arbejde, set i forhold til dagpengeforligets målsætning om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

13:00 Møde i salen med ministrenes spørgetid

Onsdag er der møde i Folketingssalen, hvor ministrene svarer på oversendte spørgsmål i ministrenes spørgetid. En stribe lovforslag ventes også at blive behandlet på dagens møde. Desuden er der en forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) af Rune Lund (EL) m.fl. om, at Folketinget bliver hørt før salget af olierettighederne fra A.P. Møller - Mærsk til Total.

14:00 Åbent samråd om at bekæmpe seksuel chikane

Minister for ligestilling Karen Ellemann (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er kaldt i samråd om, hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet. Ministrene skal redegøre for initiativerne. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Ligestillingsudvalget.

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

PERSONALIA

Fødselsdage

Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen, 60 år.

KRIMINAL

09:00 Straffesag om bestikkelse i Atea

Retten i Glostrup fortsætter den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. I dag afhøres den øverste chef i Atea, Morten Felding. Det påståede udbytte var på cirka en million kroner. Blandt gaverne var rejser til et Formel 1 løb i Dubai og til Las Vegas samt middage på fornemme restauranter. De tiltalte nægter sig skyldige. Der er afsat over 30 retsmøder til sagen, som ventes at slutte i begyndelsen af februar 2018. Sagen begyndte 10. oktober.