Læs onsdagens Business-kalender

København er gæsteby under Beijing Design Week

Beijing Design Week 2018 begynder i dag, og i år er det København, der er gæsteby under designugen, der er den største af sin slags i Asien. Københavns Kommune, den danske ambassade i Kina og Dansk Industri står bag udstillingen 'Explore Danish Living', som vises fra i dag og frem til 5. oktober i den kinesiske hovedstad.

Udstillingen finder sted i en omdannet gastank, hvor dansk design vil være i hovedsæde. Målet med udstillingen er både at fremvise det unikke ved dansk design og brugbarheden i dagligdagen. Beijing Design Week ventes at tiltrække omkring 5 millioner besøgende, hvoraf godt 300.000 kan ventes at tage forbi den danske udstilling.

Analyse om elbiler offentliggøres

Klimarådet offentliggør analysen 'Flere elbiler på vejene - forslag til pejlemærker og virkemidler til elektrificering af personbilerne' i dag. Analysen omhandler, hvordan der kan sættes skub antallet af elbiler i Danmark. Rapporten bliver tilgængelig på klimarådets hjemmeside i løbet af morgenen i dag. Præcist tidspunkt vides ikke.

11:00 København: Transportens Dag

Dansk Industri holder i dag Transportens Dag 2018. I løbet af dagen vil der være en række oplæg og debatter. Allan Larsen, professor ved DTU med ekspertise i transportplanlægning, taler om 'Mere effektiv transport', Henrik Dehn, markedschef, og Flemming Mælisen, produktchef i energiselskabet OK, taler om 'Fremtidens energi til transport', og medlemmer af Folketingets Transportudvalg deltager i debat.

18:30 Debatmøde i Europa Parlamentet om energieffektiviseringer

Det danske Europaparlamentsmedlem Bendt Bendtsen, er vært ved et debatmøde i Europa Parlamentet om energieffektiviseringer og sunde bygninger. Bendt Bendtsen der tidligere var EU-Parlamentets ordfører for bygningsdirektivet, har inviteret Kommissæren for Klima og Energi Arias Cañete, toneangivende europaparlamentarikere, samt en række repræsentanter fra industrien til at debattere vigtigheden for klimaet og befolkningens sundhed af at tage de næste skridt for at renovere Europas gamle og usunde bygninger. Tidligere samme dag offentliggøres Velux Gruppens Healthy Homes Barometer 2018. Rapporten sætter fokus på bygningers tilstand i Europa for at belyse de affødte sundhedsproblemer ved at bo og opholde sig i gamle bygninger i dårlig stand. Tilmelding senest 25. september.