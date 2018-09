Læs onsdagens Business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: TK Development

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, 2. kvt. 2018

Arbejdskraftundersøgelsen (tema) sort arbejde, 2. kvt. 2018

It-anvendelse i befolkningen, 2018

Udland:

1.50: Japan: eksport, y/y, aug

1.50: Japan: Import, y/y, aug

11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, jul

14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, aug

14.30: USA: Byggetilladelser, aug

Japan: Pengepolitisk meddelelse fra BOJ, sep 2019

08:00 København: TDC kommer med halvårsregnskab

Teleselskabet TDC offentliggør sit første regnskab, siden selskabet blev solgt og taget af børsen i juni.

10:00 København: Danske Bank offentliggør sin egen undersøgelse af hvidvask

Danske Bank vil på et pressemøde i dag offentliggøre konklusionerne i den interne advokatundersøgelse, som banken selv har sat i værk af hvidvask af penge i bankens filial i Estland. Der er tale om mistænkelige overførelser for milliarder af kroner i banken, som har ledt til mistanke om hvidvaskning.

11:00 Luxembourg: EU-domstol afgør færgeselskabers klage over statsstøtte til Øresundsbro

Scandlines Øresund og HH Ferries har klaget over en afgørelse fra EU-Kommissionen, der i 2014 har afgjort, at Sverige og Danmark ikke har ydet støttestøtte til Øresundsbroen. Det mener færgeselskaberne er forkert, og EU-retten fælder dom i sagen.

Indland

10:00 Viborg: Landsretten ventes at komme med afgørelse i landbrugets retssag mod staten om vandplanerne

Et samlet landbrug har lagt sag an mod staten på grund af vandplanerne, som skal forbedre miljøet i søer, kystvand og vandløb. Ifølge landbrugets organisationer er der ikke taget nok hensyn til de økonomiske konsekvenser for landmændene. I første omgang håber landbruget dog blot på at få sagen sendt til prøvning ved EU-Domstolen.

09:30 Roskilde: Direktør er tiltalt for svindel for en halv milliard

Retten i Roskilde fortsætter i dag behandlingen af en stor straffesag mod stifteren af selskabet Hesalight. Han anklages for økonomisk kriminalitet for godt 500 millioner kroner. Den 47-årige mand med bopæl i Schweiz anklages af Bagmandspolitiet for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig. Sagen ventes at strække sig over 21 retsmøder. Sagen begyndte 17. september og ventes afsluttet i januar 2019.

09:30 Frederiksberg: Svindelsag er fra skrumpet fra kvart milliard til tre millioner

Retten på Frederiksberg ventes at indlede en straffesag om svindel med moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag for 2,8 millioner kroner. En tidligere direktør og hans medarbejder er tiltalt. Oprindeligt blev direktøren sigtet for svindel med skat og moms for 250 millioner kroner. Sagen lå i Københavns Politi i godt seks år, før tiltalen blev rejst. Sagen behandles over tre retsmøder: 12., 19. og 21. september.

12:00 Holbæk: Sag om påstået kartel i nedrivningsbranchen

Retten i Holbæk forventes at afsige dom klokken 12.00 i den første af seks straffesager om aftalt spil i nedrivningsbranchen. En mand fra en enkeltmandsvirksomhed bør ifølge Bagmandspolitiet straffes med fængsel for at have indgået en enkelt kartelaftale. Tiltalen i denne og i fem andre sager blev rejst i foråret. De øvrige sager skal afgøres af byretterne i Roskilde, Glostrup og Hillerød.