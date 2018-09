Læs onsdagens business-kalender

Erhverv



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Beskæftigelse for lønmodtagere, 2. kvartal, 2018

- Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, 2. kvartal 2018

- Animalsk produktion, 2. kvartal 2018

- Udenlandske firmaer i Danmark, 2016

- Svineproduktion under forandring (analyse)

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, jul

- 14.30: USA: Producentpriser, m/m, aug

- 20.00: USA: Beige Book

Øvrigt:

KBHL: Trafikstatistik

08:00 København Landbrugets produktion af kød i andet kvartal

Danmarks Statistik har set på produktionen af animalske produkter i landbruget i april til juni.



08:30 København Sundhedsindustriens Dag

Dansk Industri holder i dag Sundhedsindustriens Dag 2018. Dagen samler både fagfolk og politikere, og i år er der fokus på digitalisering, hvor der blandt andet vil være debat om, hvordan sundhedsindustrien kan drage nytte af den hastigt voksende digitale udvikling, så det gavner både patient og virksomhed.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) deltager på konferencen, som finder sted i Industriens Hus fra klokken 08.30.



10:30 København Nationalbanken holder pressemøde

Nationalbanken holder pressemøde i Repræsentantskabssalen. Her vil Nationalbanken præsentere Udsigter for dansk økonomi, Nyt fra Nationalbanken og rapporten Monetære og finansielle tendenser. Yderligere offentliggøres analysen Lempelige finansielle vilkår understøtter opsvinget. Analyserne vil ligeledes være tilgængelige på Nationalbankens hjemmeside fra klokken 9.30. Journalister og fotografer skal forud for pressemødet tilmelde sig.

19:00 Cupertino Apple præsenterer nye iPhones

Apple holder pressemøde i Steve Jobs Theatre i deres hovekvarter i Cupertino i Californien. CEO Tim Cook lancerede ved samme begivenhed sidste år iPhone 8 og iPhone X, og det forventes, at en ny version af af iPhone vil blive præsenteret ved dette års begivenhed.

Ritzau dækker: Apple ventes at præsentere hele tre nye iPhones på et pressemøde i hovedkvarteret i Cupertino, Californien. Ritzau skriver på baggrund af pressemødet og taler efterfølgende med en ekspert.

Net 21:00 Fakta 19:00