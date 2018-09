Læs onsdagens business-kalender

Erhverv



08:00 København Salget af ejendomme i juni

Danmarks Statistik har opgjort ejendomssalget i juni.

14:00 København Partnerskab for Dansk Ø-turisme lanceres

Partnerskab for Dansk Ø-turisme lanceres i dag ved et arrangement hos Danske Rederier i København. Partnerskabet skal styrke forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling på de danske øer, hvilket blandt andet skal gøres gennem et Ø-pas, der er en guide til øerne i Danmark med gode råd, kort og oplysninger om de enkelte øer.

Ved dagens lancering er der specialiteter fra de danske øer og taler af blandt andre direktør for Færgeselskabet Læsø K/S Lars Simon Rieks og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Desuden vil der være politisk debat med Magnus Heunicke (S), Anders Johansson (K) og Mette Hjermind Dencker (DF) om vækst og udvikling på øerne.

Bag partnerskabet står Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.

Indland

København Techfestival

I dag begynder Techfestival, som tager udgangspunkt i, hvordan mennesker og teknologi i fremtiden skal samarbejde. Der vil være over 200 arrangementer i løbet af de fire dage festivallen varer, hvor der vil være fokus på den digitale verden. Bandt andet afholdes der en stor konference under betegnelsen TechBBQ der samler over 3.500 deltagere i Øknsnehallen hvor nogen af verdens førende iværksættere samt investorer indenfor IT og innovation vil tale.