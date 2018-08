Læs onsdagens Business-kalender

Udarbejdet ud fra Ritzau Tid & Sted

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Andersen & Martini, Fast Ejendom, PARKEN Sport & Entertainment, Scandinavian Brake Systems

Peers: ALK (Stallergenes Greer, H1, efter børsluk)

Økonomi/statistik

09:00 København Pressemøde om ATPs halvårsregnskab

ATP holder pressemøde hvor ATP’s årsregnskab for 1. halvår 2018 præsenteres. På pressemødet vil ATP’s direktør Christian Hyldahl gennemgå regnskabet. Selve regnskabet udsendes klokken 07.00.

Ritzau dækker: Pensionsgiganten ATP giver status på, hvordan det gik med at få danskernes pensionsmidler til at vokse i de første seks måneder af 2018.

13:00 København Parken med regnskab

Parken Sport & Entertainment kommer med regnskab for de første seks måneder af 2018.

Net 13:30

Indland

København Copenhagen TV Festival

Copenhagen TV Festival løber i dag og i morgen af stablen i København. Festivalen er primært for den danske tv-branche, hvor programmet af danske og udenlandske gæster skal være med til at inspirere branchen. Festivalen byder normalt på omkring 50 sessions og godt 150 speakers. Det er Producentforeningen, der står bag festivalen, med støtte fra en række danske tv-kanaler.

Sport

16:00 Strafudmåling i Fifa-korruptionssag

Juan Ángel Napout, formand for Sydamerikas fodboldforbund Conmebol, blev i december kendt skyldig i en sag om korruption i det internationale fodboldforbund, Fifa. I dag er der strafudmåling ved retten i New York.

Det er USA, der står for undersøgelsen af Fifa, som har ført til en række afsløring, tilståelser og domme. Sagen er omfattende og viste korruption gennem flere årtier og bestikkelse til mere end 100 millioner dollars.