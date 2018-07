Læs onsdagens Business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: DSV (kl. 07.30)

Peers: FLSmidth (Rio Tinto, H1), Genmab (kl. 22.00, Morphosys, Q2), Novozymes (kl. 07.00, DSM, H1)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Ejendomssalg, maj 2018

Udland:

- 2.30: Japan: Nikkei PMI Industri (endelig), jul

- 3.45: Kina: Caixin industri-PMI, jul

- 9.55: Tyskland: PMI Industri (endelig), jul

- 10.00: Eurozonen: PMI Industri (endelig), jul

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, jul

- 15.45: USA: PMI industri (endelig), jul

- 16.00: USA: Anlægsinvesteringer, m/m, jun

- 16.00: USA: ISM industri, jul

- 20.00: USA: Federal Reserve-meddelelse



Regnskab fra Volkswagen

Den tyske bilproducent Volkswagen AG kommer med regnskab for første halvår af 2018. Koncernen har de seneste år lidt betydelig skade, både økonomisk og imagemæssigt, på grund af den omfattende skandale med systematiseret fusk med målinger af NOx-gasser fra dieselmotorer.



Kl. 07:15 Regnskab fra Air France-KLM

Holdingselskabet Air France-KLM, der er resultatet af fusionen i 2014 mellem franske Air France og hollandske KLM, kommer med regnskab for første halvår 2018. Især Air France-delen af selskabet har i det seneste år mistet mange penge og flyvetimer på grund af en langvarig lønstrid med de ansatte.



Kl. 07:30 DSV med halvårsregnskab

Transport- og logistikkoncernen DSV A/S kommer i dag med halvårsregnskab.

Net 08:00

Udland

Klodens naturressourcer for i år er brugt

Onsdag er det Earth Overshoot Day der markerer dagen, hvor klodens naturressourcer officielt er brugt op for indeværende år. Det er en dato, som WWF Verdensnaturfonden har regnet sig frem til, og dagen falder i år en dag tidligere end sidste år. For Danmark alene var skæringsdagen i år den 28. marts

Kl. 01:00 Tampa Trump taler i Florida

USA's præsident Donald Trump holder i dag endnu et af sine såkaldte »rallys«. Det forventes at Trump på dagens møde vil tale om de seneste jobtal, den økonomiske situation samt hans nominering af Brett Kavanaugh til højesteret. Arrangementet går i gang klokken 01.00 dansk tid (tirsdag den 31. juli Klokken 19.00 lokal tid).