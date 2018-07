Læs onsdagens business-kalender

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Danske Bank (kl. 07.30)

Peers: Genmab (Novartis, Q2), Nordea Bank (kl. 06.30, SHB, Q2), Nordea Bank (kl. 07.00, Swedbank, Q2), Vestas Wind Systems (kl. 08.00, Arise Windpower, Q2)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Kriminalitet, 2. kvt. 2018

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, maj

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, y/y, jun

- 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, jun

- 14.30: USA: Byggetilladelser, jun

- 20.00: USA: Beige Book



08:00: Danske Bank med halvårsregnskab

Danske Bank A/S kommer i dag med halvårsregnskab.

13:00: Første halvår for Postnord

Det svensk-danske postselskab Postnord fremlægger regnskab for januar til juni 2018. Især selskabets danske del, Postdanmark, står overfor omfattende fyringsrunde, efter at EU har givet grønt lys til støtte fra den danske stat, gennemfører PostNord nu anden del af sin restrukturering, der blandt andet omfatter fyringen af cirka 4000 medarbejdere.



22:00: American Express med regnskab

Det amerikanske kreditkort-selskab American Express kommer i dag med regnskab for regnskabsårets 2. kvartal.



22:00: Regnskab fra eBay

Den amerikanske internethandel-gigant eBay kommer med regnskab for 2. kvartal. Handels-portalen er populær i store dele af verden. Også i Danmark har det amerikanske firma mange brugere. Regnskabet kommer først efter børsslut i USA.