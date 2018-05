Læs onsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Arkil Holding

2. kvartal: SAS (kl. 08.00)

4. kvartal: Matas (kl. 08.00)

København V Københavns Erhvervspris 2018.

Københavns Kommune hylder de virksomheder, der er innovative, tænker grønt, tager socialt ansvar og bidrager til byens udvikling med uddelingen af Københavns Erhvervspris 2018. Priserne uddeles til kommunens Erhvervsdialogmøde på Københavns Rådhus. Erhvervsprisen er et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Konjunkturbarometer for erhvervene, maj 2018

Byggevirksomheden, 1. kvt. 2018

Udland:

1.50: Japan: Detailsalg, apr

9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, maj

10.00: Eurozonen: M3-pengemængde, apr

11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, maj

11.00: Eurozonen: Forretningsklima, maj

11.00: Eurozonen: Industritillid, maj

11.00: Eurozonen: Servicetillid, maj

11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), maj

14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), maj

14.15: USA: ADP-jobrapport, maj

14.30: USA: Engroslagre, apr

14.30: USA: BNP-vækst, årbasis (2. opgørelse), Q1

14.30: USA: Privatforbrug (2. opgørelse), Q1

20.00: USA: Beige Book

08:00 SAS præsenterer halvårsregnskab

Luftfartsselskabet SAS kommer i dag med halvårsregnskab.

08:00 Beijing IMF-pressemøde i Kina

Den Internationale Valutafond (IMF) holder pressemøde efter afslutningen på en mission i Kina.

08:00 København Matas med årsregnskab

Matas kommer med regnskab for 2017/18. Senere på dagen kommer selskabet med ny strategi.

11:15 Kastrup Officiel åbning af Air China-rute mellem København og Beijing

Den officielle åbning af Air Chinas nye rute fra København til Beijing finder sted i dag. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der også er turismens minister, vil klippe båndet til den nye Air China-rute. Arrangementet foregår i gate C37 for enden af Finger C, hvor der vil være taler, snorreklip, lidt forfriskninger og kinesisk underholdning – og mulighed for at høre mere om lufthavnens satsning på Kina. Tilmelding nødvendig. Tilmelding senest mandag den 28. maj klokken 15.00

15:00 Frederiksberg AI konference om fremtidens kundeservice

Københavns Universitet er vært for en konference om kunstig intelligens. På konferencen vil virksomheder og forskere præsentere nogle af de nyeste og mest effektive værktøjer, der er til rådighed for at optimere og kvalitetssikre fremtidens kundesupport. Københavns Kommune vil fortælle om deres erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens for at forbedre deres kundeservice. Samt hvordan NNIT Service Desk, der er på 16 sprog og med lokationer i 35 lande og 300 medarbejdere, integrerer kunstig intelligens og machine learning ind i deres arkitektur og processer.

Kriminal

10:00 København Dom i sag om bortvisning af medarbejder

Østre Landsret afsiger klokken 10 dom i en sag om bortvisning af en medarbejder i Københavns Lufthavn. På socialt medie havde han joket med, at en kollega ville tage en karton cigaretter med ud fra transitområdet.

12:30 Aalborg Dom i OW Bunker-sagen

Retten i Aalborg afsiger klokken 12.30 dom i sagen mod en tidligere Singapore-direktør i OW Bunker. Han anklages for mandatsvig af grov beskaffenhed ved at have tildelt en kunde uforholdsmæssigt store kreditter. Beløbet er cirka 645 millioner kroner, mener Bagmandspolitiet.

Udland

12:00 Strasbourg EU-Parlamentet stemmer om Schengen-rapport

Europa-Parlamentet stemmer onsdag om en årsrapport om manglerne ved gennemførelsen af Schengen-reglerne, hvor de ventes at fordømme de mange midlertidige grænsekontroller.