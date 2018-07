Læs mandagens Business-kalender

Erhverv



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Betalingsbalancen over for udlandet, maj 2018

- Feriehusudlejning, maj 2018

- Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv., maj 2018

- Nyregistrerede motorkøretøjer, juni 2018

- Udenrigshandel med varer (md), maj 2018

Udland:

- 1.50: Japan: Betalingsbalance, maj

- 8.00: Tyskland: Eksport, maj

Nyregistrerede biler i juni

Danmarks Statistik kommer i dag med tal for nyregistrerede biler. Tallene er for juni, og de offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside klokken 08.00.

Udland



Trump udnævner ny højesteretsdommer

USA's præsident, Donald Trump, ventes i dag at udnævne en ny højesteretsdommer, efter at den 81-årige dommer Anthony Kennedy i juni meddelte, at han vil træde tilbage og gå på pension. Mange liberale i USA har udtalt bekymring for, at Trump vil benytte lejligheden til med udnævnelsen at trække flertallet i den amerikanske højesteret til højre. Anthony Kennedy har været kendt som en "svingdommer", der nogle gange har medvirket til at sikre liberale afgørelser, og andre gange har lagt sit lod i en mere højreorienteret vægtskål.

Kinas øverste lovgivere drøfter forurening

Det formelt øverste lovgivende organ i Kina, Folkekongressens Stående Komite, indleder to dages møde. Komiteen skal væsentligst, på basis af en ny rapport, drøfte mulige indsatser mod den grasserende luftforurening i landets store byer og industriområder.

Kinas premierminister besøger Berlin

Kinas premierminister, Li Keqiang, besøger i dag Berlin. Han skal blandt andet mødes med kansler Angela Merkel klokken 11.00. De deltager begge klokken 12.00 i et tysk-kinesisk erhvervs- og teknologiforum. Klokken 15.00 underskriver de formelle papirer om en aftale efter forummet, hvor der også er pressemøde med Merkel og Keqiang.

Keqiang besøger også slottet Bellevue, hvor han skal mødes med Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier. Dette møde finder sted klokken 16.30.