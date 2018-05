Læs mandagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: F.E.Bording

2. kvartal: Luxor, Per Aarsleff

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

SPEAS (kl. 16.00, København V)

12:00 Hammel Dyrevelfærdsmærkets 1-årsdag

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltager i fejring af 1-årsmærke for dyrevelfærdsmærket på Frijsenborg Slot i Hammel. Ud over miljø- og fødevareministeren deltager blandt andre Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer og Henrik Biilmann, direktør i Danish Crown Friland.

12:40 Pressemøde om Øresundsmetro

Københavns overborgmester og Malmø stads borgmester holder pressemøde ved konferencen Fehmarn Belt Days i Malmø. På pressemødet vil Katrin Stjernfeldt Jammeh, borgmester i Malmø stad, og Københavns overborgmester Frank Jensen sammen præsentere, hvordan de to byer vil sætter yderligere fart på arbejdet med at etablere en metro under Øresund, der skal forbinde København og Malmø.

Kriminal

09:30 København K Administrator anklages for svindel mod andelsforeninger

Københavns Byret indleder en straffesag mod en ejendomsadministrator, som anklages for at have bedraget adskillige andelsforeninger for et millionbeløb. Sagen fortsætter over adskillige retsmøder et godt stykke ind i juni. Manden blev varetægtsfængslet i oktober sidste år.