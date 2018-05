Læs mandagens Business-kalender

I dag er der rådsmøde almindelige anliggender i EU. Mødet finder sted i Bruxelles. Her mødes EU's europaministre først til et almindeligt møde, efterfulgt af et møde om artikel 50, altså brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU.

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Sparekassen Himmerland, LifeCycle Pharma, PARKEN Sport & Entertainment



Parken Sport & Entertainment med kvartalsregnskab

Parken Sport & Entertainment A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

TDC (kl. 12.00, København Ø)



Økonomi/statistik

Udland:

- 1.50: Japan: Producentpriser, y/y, apr

Indland



14.00 københavn S: Bioenergiens rolle i Danmark

Danske bioenergivirksomheder vil på et event i Bella Centeret, i forbindelse med European Biomass Conference & Exhibition, præsentere deres seneste teknologiske landvindinger, og Energistyrelsen vil fortælle om bioenergiens rolle i Danmark. Endvidere vil Danmark blive profileret som et attraktivt sted at teste ny bioenergiteknologi og investere i.



​Udland



10:00 Bruxelles EU-rådsmøde for almindelige anliggender med brexit

I dag er der rådsmøde almindelige anliggender i EU. Mødet finder sted i Bruxelles. Her mødes EU's europaministre først til et almindeligt møde, efterfulgt af et møde om artikel 50, altså brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU.