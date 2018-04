Læs mandagens Business-kalender

Her er nogle af mandagens erhvervsrelaterede nyheder.

Erhverv



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Arbejdsstandsninger, 2017

Producent- og importprisindeks for varer, marts 2018

Udland:

14.30: USA: Detailsalg, m/m, mar

14.30: USA: Empire Manufacturing, apr

16.00: USA: Forretningslagre

06:00 Home-opgørelse af priser på huse og lejligheder i marts

Home-ejendomsmæglerkæden udsender i dag sit huspris- og ejerlejlighedsprisindeks for marts samt kvartalsfokus for 1. kvartal 2018, der viser udviklingen i priser og handler sammenlignet med sidste år. Der er data for den regionale udvikling samt for prisudviklingen til og med marts i det københavnske projektmarked (nyopførte lejligheder). Home prisindeks/kvartalsfokus udsendes i samarbejde med Danske Bank.



22:05 New York Netflix med regnskab

Streamingskanalen Netflix kommer med regnskab for første kvartal 2018.

Indland



Netto indfører pant på plastikposer på Fyn

Samtlige Netto-butikker på Fyn indfører i dag pant på butikkernes specialdesignede poser. Initiativet er et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og Dansk Supermarked Group, hvor målet er at nedbringe plastforurening og understøtte en udvikling, hvor al plastik bliver genbrugt eller genanvendt. Overskuddet fra panten vil gå til Verdensnaturfonden og arbejdet med at fjerne plast fra naturen.

På sigt er målet, at samtlige Netto-butikker skal være en del af ordningen.

15:00 Underskrift på aftale om milliard-udvidelse af sjællandsk hospital

I dag underskrives kontrakten på byggeriet af 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygning på Sjællands Universitetshospital i Køge. Et joint venture bestående af entreprenørerne Itinera og CMB samt rådgiverne Politecnica og EKJ Rådgivende ingeniører har vundet opgaven til en værdi af to milliarder kroner. Kontrakten underskrives af Massimo Malvagna, Itinera, og Barbara Maccioni, CMB, på vegne af konsortiet samt regionsformand Heino Knudsen og projektdirektør Helle Gaub.

Udland



EU's landbrugs- og fiskeriministre mødes

EU’s landbrugs- og fiskeriministre holder i dag møde i Bruxelles.

Forårsmøde i Verdensbanken

I dag og til på søndag mødes ministre, politikere, journalister og eksperter for ar diskutere Verdensbanken og Den Internationale Valutafonds inden for den globale økonomi og international udvikling.

17:00 London Commonwealth-topmøde

Ritzau dækker: Storbritannien er vært for et topmøde for landene i Commonwealth. Det sker på et tidspunkt, hvor briterne arbejder på at forstærke forholdet til lande verden over, nu da Storbritannien er på vej ud af EU. Topmødet slutter 20. april.