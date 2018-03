Læs mandagens business-kalender

Østre Landsret fortsætter med en straffesag mod en forsikringsmægler fra Nordsjælland, der er tiltalt for at have bedraget et forsikringsselskab, så han opnåede mindst 3,5 millioner kroner for meget i provision, og for medvirket til skattesvig, fordi han fortalte kunderne, at en bonus var skattefri. I byretten i Hillerød blev han idømt fængsel i to år og seks måneder.

Foto: Mads Claus Rasmussen