Læs mandagens business-kalender

ERHVERV

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

ALK (kl. 16.00, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm), Lån & Spar Bank (kl. 16.30, København)



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Bavarian Nordic (Telefonkonference kl.14:00), PARKEN Sport & Entertainment

Bavarian Nordic præsenterer årsregnskab

Bavarian Nordic A/S kommer i dag med årsregnskab.



Parken Sport & Entertainment A/S kommer i dag med årsregnskab.

Parken valgte i januar pludseligt at skille sig af med koncerndirektør Anders Hørsholt og erstatte ham med Jan Harrit.

Ritzau dækker: Parken Sports & Entertainment, der blandt andet står bag fodboldklubben FCK, kommer med regnskab for 2017.

Net 12:30



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Udenrigshandel med varer (md), januar 2018

- Ledige stillinger, 4. kvt. 2017

- Forbruger- og nettoprisindeks, februar 2018

- Betalingsbalancen over for udlandet, januar 2018

Øvrigt:

- 12.30: KBHL: Trafikstatistik



12:30 Københavns Lufthavn med trafikstatistik

Københavns Lufthavn kommer i dag med trafikstatistik for februar. Den offentliggøres klokken 12.30.



INDLAND

Årsopgørelser kan ses hos Skat

Fra i dag kan alle danskere se deres årsopgørelse for 2017 på Skats hjemmeside. Tidligere år er der blevet åbnet for årsopgørelsen et par dage inden, så Skats hjemmeside kan håndtere de mange, der vil se, om de skal have penge tilbage i skat. Hvis der er fejl i årsopgørelsen, kan de efterfølgende rettes. Hvis du har betalt for meget i skat, udbetales den overskydende skat 10. april.

Ritzau dækker: Fra 12. marts kan borgerne i Danmark få overblik over deres skatteregnskab for 2017, når Skat er klar med årsopgørelsen

Net 09:30