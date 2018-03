Læs mandagens business-kalender

Advokatnævnet har givet advokat Christian Harlang en bøde på 100.000 kroner for fusk i forbindelse med en arvesag. Harlang nægter imidlertid at betale og går nu i Københavns Byret for at slippe. Sagen behandles i retssal 38 fra klokken 9.30.

Erhverv

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

SAS, Skjern Bank (kl. 19.00)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: U.I.E.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Ofre for kriminalitet, 2017

Udland:

- 02.45: Kina: Caixin samlet PMI, feb

- 02.45: Kina: Caixin service PMI, feb

- 09.45: Italien: PMI service, feb

- 09.50: Frankrig: PMI service (endelig), feb

- 09.55: Tyskland: PMI service (endelig), feb

- 09.55: Tyskland: PMI samlet (endelig), feb

- 10.00: Eurozonen: PMI service (endelig), feb

- 10.00: Eurozonen: PMI samlet (endelig), feb

- 10.30: Storbritannien: PMI service, feb

- 11.00: Eurozonen: Detailsalg, jan

- 15.45: USA: PMI service (endelig), feb

- 15.45: USA: PMI samlet (endelig), feb

- 16.00: USA: ISM service, feb

Politik

11:00 Pressemøde med præsentation af regeringens teleudspil

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) præsenterer det første teleudspil i næsten 20 år. Et udspil, der sætter retningen for hele Danmarks digitale udvikling i fremtiden. Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til teleministeren. Der vil ligeledes være mulighed for individuelle interviews efter den fælles spørgetid. Tilmelding nødvendig

Sted: København K, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Region: Hovedstaden

Kontakt: Lasse Bendtsen, pressekontakt

tlf: 4172 3884

email: lasab@efkm.dk

Kriminalia

09:30 Kendt advokat nægter at betale bøde for fusk i arvesag

Sted: København K

Region: Hovedstaden

Udland

06:00 Kinas folkekongres

Kinas kommunistiske parti indleder sin årlige kongres i Beijing, den kinesiske hovedstad. Det kinesiske kommunistpartis centralkomité foreslår at fjerne den begrænsning på to præsidentperioder, der er skrevet ind i Kinas forfatning. I øjeblikket er en præsidentperiode i Kina på fem år. Kina har siden 2013 været styret af Xi Jinping, der blev valgt som landets præsident. Han er derudover generalsekretær for Kinas kommunistiske parti og formand for landets centrale militære komité.

Sted: Beijing

Region: Kina

Personalia

Amerikansk skuespiler, forfatter og instruktør Fred Williamson, 80 år.

Sanger og sangskriver fra Guyana Eddy Grant, 70 år.

Engelsk sangerinde Elaine Paige, 70 år.