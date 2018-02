Læs mandagens business-kalender

ERHVERV

11:00 Mobile World Congress i Barcelona

Fra den 26. februar til den 1. marts 2018 finder verdens største messe for mobilteknologi sted i Barcelona. For tredje år i træk arrangerer The Trade Council en dansk fællesstand på Mobile World Congress i samarbejde med IT Branchen. Danmarks nye Tech Ambassadør Casper Klynge deltager i den officielle åbning sammen med Danmarks Ambassadør i Spanien, John Nielsen. Den danske stand, der findes i Hal 6, er Stand 6C50.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Anmeldte forbrydelser, 2017

Udland:

- 16.00: USA: Salg af nye boliger, jan

Big Science Business Forum i København

Uddannelses- og forskningsministeriet er vært for verdens første Big Science Business Forum i København. Det er første gang verdens førende forskningsfaciliteter samles til fælles konference, hvor de sammen vil præsentere deres udbud og møde industrien. Arrangørerne forventer op mod 1.000 deltagere, hvoraf en del vil være eksperter og teknisk personale fra Big Science organisationerne. Hertil kommer alle virksomhedsdelegerede, som forventes at være CEOs, direktører, chefer for forretningsudvikling, eller andet personale som er eller tænker at engagere sig på Big Science markedet. EU’s Kommissær for Forskning, Videnskab og Innovation, Carlos Moedas, og Uddannelses- og Forskningsminister, Søren Pind (V) er blandt talerne.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: NKT Holding (General Cabe, Q4 efter børsluk)

POLITIK

Folketingsudvalg deltager i teknologikongres

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg deltager fra i dag og frem til onsdag i Mobile World Congress 2018 i Barcelona. Udvalget ønsker at blive præsenteret for den seneste teknologisk udvikling inden for mobil- og bredbåndsteknologi, samt fokusere på cybersikkerhed og forvaltning af teleområdet. Udvalgets deltager ved kongressen er Karin Gaardsted (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Torsten Schack Pedersen (V) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

KRIMINAL

09:30 Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 27. og 29. februar, 1., 6., 8., 12., 14. og 15. marts, 3., 4., 11., 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

UDLAND

EU-rådsmøde for transport, telekommunikation og energi

Rådsmøde transport, telekommunikation og energi.

Canada, Mexico og USA forhandler om handelsaftale

Mexico er i dag vært, når den syvende runde af forhandlingerne omkring handelsaftalen Nafta begynder. Nafta er en aftale mellem Mexico, USA og Canada, og USA's præsident, Donald Trump, har gennem lang tid kritiseret aftalen. Denne forhandlingsrunde fortsætter frem til 6. marts. Seneste runde med forhandlinger var i Canada i januar, og yderligere forhandlinger ventes i 2018.