Læs mandagens business-kalender

ERHVERV

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Össur

Peers: Brdr. Hartmann (Hutchison Port, Q4, før markedslukning), H. Lundbeck (kl. 06.00, Mochida, Q3), Novo Nordisk (kl. 12.59, Bristol Meyers, Q4), Tryg (kl. 08.00, Sandvik AB, Q4)

Økonomi/statistik

Udland:

- 2.45: Kina: Caixin samlet PMI, jan

- 2.45: Kina: Caixin service-PMI, jan

- 9.50: Frankrig: PMI Service, (endelig), jan

- 9.55: Tyskland: PMI Samlet, (endelig), jan

- 9.55: Tyskland: PMI Service, (endelig), jan

- 10.00: Eurozonen: PMI Samlet (endelig), jan

- 11.00: Eurozonen: Detailsalg

- 11.00: Eurozonen: PMI Service (endelig), jan

- 15.45: USA: PMI samlet, (endelig), jan

- 15.45: USA: PMI service, (endelig), jan

- 16.00: USA: ISM service, jan

INDLAND

09:00 Konference om værdibaseret sundhed

Danske Regioner holder i fællesskab med Lægeforeningen konference om værdibaseret sundhed under overskriften: Sådan styrer vi efter værdi for patienten.

På konferencen vil klinikere, ledere, forskere fortælle om deres arbejde med værdibaseret sundhed. Fokus vil være på, hvordan værdibaseret sundhed kan understøtte det kliniske arbejde med at skabe mere værdi for patienten. Der vil både være danske og internationale oplægsholdere, som vil fortælle om udfordringer, muligheder og resultater i arbejdet med værdibaseret sundhed.

13:00 Konference om brint i energisystemet

Ingeniørforeningen IDA og Enhedslisten holder konference med overskriften 'Brint frem for biomasse i energisystemet?' Der vil på konferencen være en stribe oplæg om brint i energisystemet, heriblandt om hvorvidt brint kan reducere behovet for biomasse, brint på den internationale energiscene og brint i transport. Konferencen slutter med en paneldebat med en stribe energiordførere om, hvilken rolle brint skal spille i en kommende energiaftale. Konferencen finder sted på Christiansborg i Fællessalen klokken 13.00.

Sted: København, Christiansborg, Fællessalen

Region: Hovedstaden

15:30 Udenrigsministeren taler om dansk udenrigspolitik

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) taler om 'Retningen for Danmarks udenrigspolitik anno 2018' hos Det Udenrigspolitiske Selskab. Udenrigsministeren skal blandt andet tale om udenrigspolitiske alliancer i forhold til den globale magtbalance, EU og udfordringer som migration, terror, Nordkoreas atomtrussel, cyberkriminalitet og propaganda. Efter Samuelsens oplæg er der mulighed for at stille spørgsmål.