Læs mandagens business-kalender

Ateasagen. direktør Morten Felding, Atea, på vej ind i Retten I Glostrup for at vidne

ERHVERV

09:30 Medlemmer af Disruptionråd debatterer digitalisering på konference

I dag er arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) vært for SMV-konferencen 2018, som er en årlig konference for små og mellemstore virksomheder. På konferencen samles seks medlemmer af Disruptionrådet, som i dag og i morgen holder møde i Herning, til en debat om digitalisering og fremtidens arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og LO-formand Lizette Risgaard er blandt deltagerne fra Disruptionrådet, som skal debattere med tre virksomhedsledere.

Se programmet for konferencen her:

Sted: Kolding

Region: Syddanmark

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Fertilitetsdatabasen, 2016

Udland:

- 14.30: USA: Privatforbrug, 4. opgørelse

- 14.30: USA: Ordreindgang af varige goder

POLITIK

Møde i Disruptionrådet

Disruptionrådet mødes i dag og i morgen i Herning. Rådet skal 'drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked'. Temaet for dette femte møde er 'Flexicurity 4.0'. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blandt deltagerne på mødet, hvor de øvrige medlemmer blandt andre er filminstruktør Hella Joof, direktør for Danish Crown Jais Valeur, administrerende direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad og Lizette Risgaard, formand for LO.

Læs om Disruptionrådet og medlemmerne her

Sted: Herning

Region: Midtjylland

KRIMINAL

09:00 Straffesag om bestikkelse i Atea

Retten i Glostrup fortsætter i dag den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. Det påståede udbytte var på cirka en million kroner. Blandt gaverne var rejser til et Formel 1 løb i Dubai og til Las Vegas samt middage på fornemme restauranter. De tiltalte nægter sig skyldige. Der er afsat over 30 retsmøder til sagen, som ventes at slutte i begyndelsen af februar 2018. Sagen begyndte 10. oktober.

OVERBLIK: Offentligt ansatte mistænkt for bestikkelse

Sted: Glostrup

Region: Hovedstaden