Læs mandagens business-kalender

ERHVERV

13:00 Rejsegilde for udvidelse af Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn holder rejsegilde for byggeriet af Finger E i lufthavnen. Byggeriet skal særligt give plads til nye, lange interkontinentale ruter og ventes at stå klar i 2019. Den anden fase af byggeriet står først klar i 2020. Håndværkere og gæster fejrer rejsegildet med pølser og vand, mens finansminister Kristian Jensen (V), administrerende direktør Thomas Woldbye og projektchef Henrik Vahlun holder taler. Mødestedet for pressen er ved Starbucks i Terminal 3 klokken 12.30, mens rejsegildet begynder klokken 13.00. Billed-id som kørekort eller pas skal medbringes og ved tilmelding skal man angive fødselsdato på grund af sikkerhedskontrol.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Producent- og importprisindeks for varer, december 2017

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Handelsbalance, nov

KRIMINAL

09:00 Stor retssag om bankdrift indledes på Færøerne

Retten på Færøerne ventes i dag at indlede en civil erstatningssag, som er rejst mod den tidligere ledelse og bestyrelse samt revisor i Eik Bank Færøerne. Statens selskab, der overtager nødlidende pengeinstitutter, har rejst krav om 150 millioner kroner. Sagen forventes at strække sig over 77 retsmøder.

09:30 Sagen mod pressefotograf begynder

Fotograf Martin Lehmann fotograferede i 2015 flygtninge, der gik på de danske motorveje. Han kræves idømt bødestraf for ikke at have fulgt politiets anvisninger om at forlade motorvejen. Han er tiltalt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Sagen, som behandles ved Retten i Sønderborg, begynder og ventes at fortsætte i morgen.

09:30 Landsret ser på kæmpebøder til Uber-chauffører

Østre Landsret behandler mandag og tirsdag fire sager mod Uber-chauffører, der af Københavns Byret i august blev idømt bøder på 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner. Tiltalen drejer sig om fra 5427 til 399 ture med ulovlig taxikørsel. Beviserne er hentet fra Ubers europæiske hovedkvarter i Holland. De fire har anket.

09:30 Vidner afhøres i straffesag mod tre advokater

Københavns Byret fortsætter med straffesagen mod tre advokater, som er tiltalt for stillingsmisbrug og løgn, da to af dem blev forsvarere efter løfte om betaling af en del af salæret til en mellemmand. Denne dag er der afhøringer.

UDLAND

15:00 Plenarmøde i EU

Fra mandag og frem til torsdag er der plenarmøde i Europa-Parlamentet i Strasbourg. På plenarmøderne præsenteres det lovgivningsmæssige arbejde, som gennemføres i de parlamentariske udvalg og de politiske grupper. Desuden er det også her, EU-parlamentarikerne deltager med deres synspunkter over for EU-Kommissionen og Rådet.

Guardian og Observer går tabloid

Printudgaverne af de britiske aviser Guardian og Observer går mandag over til at udkomme i tabloid-format - herhjemme også kendt som BT-format. Aviserne har ellers siden 2015 udkommet i det noget smallere og højere Berliner Format, som anvendes af blandt andre Flensborg Avis. Baggrunden for formatskiftet er, at selskabet bag aviserne som led i endnu en sparerunde lukker sit trykkeri og fremover lader aviserne trykke eksternt.