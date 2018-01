Læs mandagens Business-kalender

Erhverv

07:00 Boliger til salg i december

Finans Danmark kommer med december tal for boligudbudsstatistikken, der viser udviklingen i udbuddet af parcel- og rækkehuse, ejerboliger og fritidshuse.

Infanterikampkøretøjer køres ombord på Esbern Snare

Infanterikampkøretøjer, der skal indgå i det danske bidrag til Natos enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum, køres om bord på HDMS Esbern Snare ved Flådestation Korsør (OBS: Esbern Snare afsejler først den 9. januar).

Pressen er velkommen til at overvære, at kampvognene køres om bord på Esbern Snare. Alle journalister og fotografer skal akkrediteres og medbringe gyldigt pressekort. Deadline for akkreditering er 3. januar klokken 12.00.



Statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Ejendomssalg (md.), oktober 2017

- 8.00: Tyskland: Fabriksordrer, m/m, nov

- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), dec

- 11.00: Eurozonen: Detailsalg, m/m, nov

- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, dec

- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, dec

- 11.00: Eurozonen: Industritillid, dec

- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, dec

- Japan: Børsen i Japan holder lukket



Kriminal

09:00 Stor retssag om bankdrift indledes på Færøerne

Retten på Færøerne ventes mandag at indlede en civil erstatningssag, som er rejst mod den tidligere ledelse og bestyrelse samt revisor i Eik Bank Færøerne. Statens selskab, der overtager nødlidende pengeinstitutter, har rejst krav om 150 millioner kroner. Sagen forventes at strække sig over 77 retsmøder.



Udland

21:30 Prinsesse Marie i Washington

Prinsesse Marie er mandag i USA's hovedstad, Washington. Hun holder møde med World Resource Institute, som arbejder for at beskytte verdens miljø og ressourcer til gavn for nuværende og fremtidige generationer. Det finder sted klokken 15.30 lokal tid (21.30 dansk tid). Om aftenen deltager hun i en reception hos den danske ambassadør i USA. Det sker klokken 18.30 lokal tid (00.30 dansk tid).

Drabsretssag mod amerikansk rap-manager

Retssagen mod den drabstiltalte Marion “Suge” Knight, rap-manager og medstifter af pladeselskabet Death Row Records, begynder mandag i Los Angeles. Han er tiltalt for at køre sin bil ind i to mænd på en parkeringsplads, hvor en af dem mistede livet. Efterfølgende flygtede Knight fra stedet, men meldte senere sig selv. Han påstår, han handlede i selvforsvar.

Forhenværende balletchef skal i rette n sigtet for spirituskørsel

71-årige danske Peter Martins blev 29. december anholdt og sigtet for spirituskørsel i staten New York, hvor han bor. Det skriver Washington Post. Anholdelsen skete, da Martins nægtede at afgive en alkoholtest efter at have været involveret i et trafikuheld. Mandag skal han ifølge avisen møde i retten. Episoden skete få dage før, at han fratrådte sin stilling som chef for New York City Ballet efter beskyldninger om sexchikane og upassende opførsel, som er blevet rettet mod ham. Allerede i december blev han suspenderet som underviser, indtil en uafhængig undersøgelse af påstandene er afsluttet.

Macron er på statsbesøg i Kina for første gang

Den franske præsident, Emmanuel Macron, indleder mandag sit første officielle statsbesøg i Kina, hvor han skal mødes med Kinas præsident, Xi Jinping. Besøget var til 10. januar. Det kommer i kølvandet på, at Macron har talt for et samlet Europa og understreget sin tro på, at Europa i fremtiden kan blive en stor nok magtfaktor til at stå over for USA og Kina.

Indland