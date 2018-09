Læs mandagens business-kalender

Økonomi og statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Forskning og udvikling i erhvervslivet (tillæg), 2016

Offentligt kvartalsregnskab, 2. kvt. 2018

Tilbagefald til kriminalitet, 2014-2016

Statistiske efterretninger:

Kvartalsvise offentlige finanser, 2. kvt. 2018

Udland:

- 10.00: Tyskland: IFO-indikator, sep

- Tyskland: Importpriser, m/m, aug

- Tyskland: Importspriser, y/y, aug



08:00 København: Medicoindustriens pressedag

Medicoindustrien holder i dag deres årlige pressedag - denne gang i Mærsk Tårnet. På pressedagen sættes der blandt andet fokus på hvad Erhvervsministeriets nye enhed for life science samt Region H’s nyetablerede afdeling for innovative indkøb har af betydning for medicovirksomheder i Danmark, samt hvilke udfordringer virksomhederne står over for i forhold til innovativ produktudvikling. Herunder manglende kvalificeret arbejdskraft. Tilmeldingsfrist 17. september.

10:00 København: Præsentation af analyse af detailbetalinger i Danmark

Betalingsrådet præsenterer i dag de første analyser af omkostninger ved detailbetalinger. Betalingsrådet blev oprettet i 2012 af Nationalbanken som et forum for samarbejde om detailbetalinger i Danmark. Formålet med rådet er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, både borgere, virksomheder, pengeinstitutter og andre. Derudover bidrager rådet til, at der sikres bedre statistik for betalinger i Danmark.

Præsentationen begynder klokken 10.00 med velkomst ved nationalbankdirektør Per Callesen, som også er formand for Betalingsrådet. Her efter præsenteres de første analyser med efterfølgende kommentarer og spørgsmål fra salen til sidst.

12:00 København: Kronprinsen til TechBBQ

Kronprinsen Frederik deltager i dag i Speakers' Lunch og efterfølgende Delegations Tour i forbindelse med TechBBQ, som i dag og i morgen finder sted i Øksnehallen. Kronprinsen deltager fra klokken 12.00.

TechBBQ er et internationalt teknologi-topmøde, der har til formål at inspirere og skabe netværk på tværs af institutioner, iværksættere og brancher. Omkring 5000 iværksættere og interessenter ventes at deltage i dette års topmøde, der særligt har fokus på vækst.

Indland



Frist for fratrædelsesordning for DR-medarbejdere

Alle DR-medarbejdere har til i dag til at bede om en frivillig fratrædelsesordning. Tilbudet om den frivillige fratrædelsesordning er en del af DRs bebudede spareplan. DR står over for massive besparelser på op mod 20 procent over de kommende fem år på grund af det nye medieforlig, og risikerer at skulle fyre op mod hver tredje medarbejder, fordi der er en række faste udgifter, som DR ikke kan spare på.



Udland



Klimauge i New York

Climate Week NYC løber denne uge af stablen i New York i USA. Ugen byder på en bred vifte af arrangementer, hvor der både er fokus på byens borgere, men også på internationale højniveau møder og konferencer.

Flere danske ministre, virksomheder og organisationer plejer også at deltage i ugens arrangementer. Heriblandt har dansk Industri allerede offentliggjort en konference med fokus på bæredygtig grøn vækst.



Sveriges nyvalgte riksdag vælger formand

I dag samles Riksdagen i Stockholm for første gang efter valget den 9. september for at vælge talmand (formand). Valget af talman er også en del af partiernes positioneringskamp i spillet om en ny regeirng. Traditionelt er det Riksdagens største parti - og det er fortsat Socialdemokraterna - eller største partikonstellation, hvilket efter valget er Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, der har posten, men denne gang vil de fire borgerlige Allians-partier stille med en modkandidat. Denne vil kun kunne blive valgt med støtte fra Sverigedemokraterna. Dermed vil afstemningen, i Socialdemokraternas optik, blive en lakmusprøve på holdbarheden af de borgerlige partiers udsagn om, at de ikke vil samarbejde med eller gøre sig afhængige af Sverigedemokraterna.



Kina indfører told for 60 milliarder dollar

Kina svarer nu USA igen ved fra i dag at indføre told for 60 milliarder dollar på amerikanske varer. Det sker efter at USA i sidste uge varslede told på import af varer fra Kina på 200 milliarder dollar der ligelede4s står til at blive indført fra i dag.





15:00 New York: Statsministeren i New York

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i New York i forbindelse med FN's generalforsamling.

Klokken 09.00-09.30 lokal tid (15.00-15.30 dansk tid) deltager han i et pressemøde i forbindelse med World Economic Forum topmødet 'Sustainable Development Impact Summit', hvor Danmark i dag og i morgen er et af værtslandene. På pressemødet deltager repræsentanter for de andre værter også.

Klokken 18.00 lokal tid (midnat dansk tid) deltager statsministeren som vært i en fejring af Danmarks engagement for verdensmålene kaldet 'Denmark. It's more than a small country - It's a BIG idea!' Lars Løkke Rasmussen taler og lancerer et business hub for verdensmålene, mens kronprinsessen uddeler prisen 'Danish Export Prize 2018'.