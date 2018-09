Læs mandagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal:

SPEAS

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Betalingsbalancen over for udlandet, Juli 2018

Forbruger- og nettoprisindeks, August 2018

Udenrigshandel med varer (md), Juli 2018

Udland:

1.50: Japan: BNP-vækst (endelig), q/q, Q2

1.50: Japan: Betalingsbalance, jul

3.30: Kina: Producentpriser, y/y, aug

3.30: Kina: Forbrugerpriser, y/y, aug

09:00 København Stresskonference på Børsen

På Børsen samles politikere, eksperter og interessenter til en konference i den mentale sundhed og stressens tegn. På konferencen taler blandt andre Pernille Knudsen, Viceadm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening, Bodil Ismiris, Viceadm. direktør Ledernes Hovedorganisation og Thomas Brenøe, Vice. direktør Forsikring & Pension. Der vil være forskellige oplæg, samt debat om hvad der kan gøres ved, at et stigende antal danskere føler sig stressede.

09:30 København Konference om Baltic Pipe med Polens energiminister

Dansk Industri holder en konference om Baltic Pipe. Blandt konferencens deltagere er Polens energiminister Krzysztof Tchórzewski og energi, forsyning og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Konferencen sætter fokus på Baltic Pipe, der er planlagt til at forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter.

Kriminal

12:15 København K Carlsbergfondet blev bedraget for millioner

Københavns Byret afsiger dom i en straffesag, hvor en mand er anklaget for at have bedraget Carlsbergfondet og Det Kongelige Videnskabernes Selskab for i alt cirka ti millioner kroner. Han har nægtet sig skyldig.