Læs mandagens business-kalender

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Sparekassen Himmerland

Økonomi/statistik

Udland:

- 8.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, jul

- 11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, jun



10:30 Sønder Stenderup Temadag om klimavenlige fødevarer

Teknologisk Institut og Foodnetwork holder temadag om klimavenlige alternativer til kød. Størstedelen af de vegetariske plantebaserede alternativer til kød på det danske marked er baseret på importeret soya. I Sdr. Stenderup kan man som det eneste sted i Norden forarbejde planteproteiner som bønner og ærter til en kødlignende struktur. På temadagen drøfter Karen Hækkerup, Landbrug og Fødevarer, Christian Rabjerg Madsen MF (S), analysechef i Coop Lars Aarup og projektleder Rikke Miklos, Teknologisk Institut forslag til løsninger indenfor fremtidens bæredygtig fødevareproduktion og cirkulær økonomi i hele fødevaresektoren.

11:00 København Møde i Finans Danmark om krisen i landbruget oven på tørke

Udland



Grækenland træder ud af økonomisk hjælpepakke

Grækenland træder mandag endeligt ud af den seneste økonomiske redningspakke, hvilket betyder, at landet nu igen kan deltage på de finansielle markeder på almindelige vilkår.



I juni blev Den Internationale Valutafond og Eurozonen (EU-landene med euroen som møntfod) enige med Grækenland om en plan for landets gæld, hvor dele af gældsafviklingen udskydes med ti år. Dette betyder, at Grækenland fortsat vil være under observation i de kommende ti år.

Grækenland har modtaget tre økonomiske hjælpepakker, efter landet blev hårdt ramt af finanskrisen. Det skyldes blandt andet en høj gæld for landet, hvilket har betyder, at Grækenland er blevet tvunget til at gennemføre reformer af blandt andet arbejdsmarkedet og pension.

