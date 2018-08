Læs mandagens Business-kalender

Erhverv



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Konkurser, juli 2018

- Tvangsauktioner, juli 2018

Udland:

- 8.00: Tyskland: Fabriksordrer, jun

- Japan: Betalingsbalance, Q2



Nye tal for konkurser og tvangsauktioner

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for konkurser og tvangsauktioner. Tallene er for juli 2018 og bliver offentliggjort klokken 08.00.



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Orient Overseas, H1)



Juli-tal fra Norwegian

Det norske flyselskab - og voksende konkurrent til SAS - kommer med trafik for juli. I forbindelse med det seneste kvartalsregnskab bebudede selskabet, at det vil udvide i København ved at ansætte flere piloter, der skal flyve på selskabets langdistanceflyruter.

Indland



10:00 København Audiens på Christiansborg Slot

Dronning Margrethe holder i dag audiens på Christiansborg Slot. Her kan modtagere af medaljer og ordener blandt andre møde op for at takke for dem.

Udland



Første amerikanske sanktioner mod Iran

De første amerikanske sanktioner mod Iran træder i dag i kraft. I maj meddelte USA's præsident, Donald Trump, at han trak USA ud af atomaftalen med Iran, som blev forhandlet på plads mellem Iran og en række af verdens lande under USA's forrige præsident, Barack Obama.

Nu er der gået 90 dage siden da, og de første sanktioner træder i kraft. De 90 dage skulle give amerikanske virksomheder tid til at omstille sig og forberede sig på sanktionerne. Det er ikke alle sanktioner, der træder i kraft i dag. For olie-sektoren gælder det først 4. november.

Sanktionerne fra i dag gælder blandt andet køb af amerikansk valuta, handel med guld, metaller og industrirelateret software.

Personalia

Direktør Lars Larsen, 70 år.