Læs hele pressemeddelelsen fra Forligsinstitutionen

København. Anden udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsinstitutionen oplyste den 28. marts 2018, at jeg som forligsmand havde besluttet, at de konfliktvarsler, der var afgivet vedrørende det offentlige arbejdsmarked, skulle udsættes i 2 uger.

Jeg har i dag efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger, jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 8. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at jeg har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede, jf. § 4, stk. 6, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

Med venlig hilsen Mette Christensen

/ritzau/