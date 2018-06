Læs fredagens Business-kalender

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i maj måned. Oversigten viser antallet af handlede villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden

Erhverv



Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Sydbank (kl. 10.00, Aabenraa)



Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl. 08.00:

- Arbejdsomkostninger i EU og USA, 1. kvt. 2018

- Stofmisbrugsbehandling, social 2017



Udland:

- 1.30: Japan: Forbrugerpriser, y/y, maj

- 9.30: Tyskland: PMI industri (foreløbig), jun

- 9.30: Tyskland: PMI service (foreløbig), jun

- 9.30: Tyskland: PMI samlet (foreløbig), jun

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), jun

- 10.00: Eurozonen: PMI service (foreløbig), jun

- 10.00: Eurozonen: PMI samlet (foreløbig), jun

- 15.45: USA: PMI industri (foreløbig), jun

- 15.45: USA: PMI service (foreløbig), jun

- 15.45: USA: PMI samlet (foreløbig), jun

Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i maj måned. Oversigten viser antallet af handlede villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. Få tallene for en eller flere specifikke kommuner ved forespørgsel.

Hvad koster en times arbejde?

Danmarks Statistik kommer med tal på, hvad en arbejdstime koster henholdsvis i EU og i USA. Tallene er dækker første kvartal i år.

Indland



Seminar om valget i Tyrkiet

Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, holder i dag seminar om valget i Tyrkiet på søndag. Præsident- og parlamentsvalg bliver på seminaret behandlet analytisk, og der vil blandt andet være oplæg om præsident Recep Tayyip Erdogan, Tyrkiets status som muligt EU-medlemsland og information om selve valget.



Prinsesse Marie besøger beskæftigelsesprojektet Klar til Start

Prinsesse Marie besøger som protektor for Landsforeningen Autisme Fonden Unges beskæftigelsesprojekt Klar til Start. Fondens Unge er en almennyttig fond, som har til formål at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Fonden står bag beskæftigelsesprojektet, der har til formål at hjælpe unge med en autismediagnose med at blive rustet til at have et job.

Udland