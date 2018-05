Læs fredagens business-kalender

Erhverv

USA indfører told på stål og aluminium fra EU

USA har besluttet at indføre told på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico fra 1. juni. Beslutningen blev udskudt sidst i marts. Dengang til 1. maj og igen 1. maj til i dag. Indførelsen af tolden er henholdsvis 25 procent på stål og 10 procent på aluminium. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har begrundet de nye toldsatser med hensynet til USA's nationale sikkerhed.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Statistisk efterretning:

Regnskaber for offentlig forvaltning og service, 2013-2017 juni-version

Musik, 2017

Udland:

3.45: Kina: Caixin industri-PMI, maj

9.55: Tyskland: PMI industri (endelig), maj

10.00: Eurozonen: PMI industri (endelig), maj

14.30: USA: Jobskabelse ex landbrug, maj

14.30: USA: Arbejdsløshed, maj

14.30: USA: Lønstigning, maj

15.45: USA: PMI industri (endelig), maj

16.00: USA: Anlægsinvesteringer, apr

16.00: USA: ISM industri, maj

14:30 USA: Amerikansk kongetal offentliggøres

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort i dag klokken 14.30. Tallet giver en indikation om økonomiens udvikling i USA.

Kriminal

12:00 København: Lærere fører sag i Højesteret om hviletid og fridøgn

Højesteret afsiger dom i en sag mellem Lærernes Centralorganisation og Beskæftigelsesministeriet. Emnet er, om ændringer i ansattes hviletid og fridøgn kan ske ved en lov, eller om det i stedet skal reguleres i en aftale mellem arbejdsmarkedets parter

Politik

08:00 Aarhus: Afsending af danske pølser til Kina

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og CEO Kasper Lenbroch fra Tulip Food Company er i Aarhus for at sende den første container med danske pølser, skinke og pepperoni afsted. Pressen er inviteret til at deltage i markeringen, hvor der vil være taler og brunch på kajen. Der skal ”checkes ind” i Østhavnsvej 33 ved ”Information”-skiltet, hvor Securitas-vagten noterer de fremmødte.

10:00 Rønne: Erhvervsministeren besøger Rønne Havn

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøger Rønne Havn. I den forbindelse holdes der et kort pressemøde hvor der vil blive say fokus på havneudvidelsen og havnens mulighed for at tage del i de offshore wind-aktiviteter der knytter sig til de planlagte windfelter i Østersøen.