Læs fredagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Brdr. A&O Johansen



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Boligopgørelsen, 1. januar 2018

Udland:

- 10.00: Tyskland: IFO-indikator, maj

- 14.30: USA: Ordreindgang af varige goder (foreløbig), apr

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), maj

12:00 København K Bandefolk anklages for afpresning af bordeller

Københavns Byret afsiger dom i en sag, hvor fire mænd anklages for i flere tilfælde at have afkrævet beskyttelsespenge af bordeller. De truede med, at de kom fra Loyal To Familia. Anklagemyndigheden går i øvrigt efter at få den ene af de tiltalte udvist af Danmark.

Indland



09:00 København Konference om databeskyttelsesforordningen

Dansk Erhverv holder i dag konference om databeskyttelsesforordningen. Konferencen holdes i samarbejde med Dansk Forening for Persondataret, Microsoft og Det Juridiske Fakultet. Fokusset på konferencen vil være på hvilke udfordringer og forandringer, som vil komme i kølvandet på de nye regler for behandling af personoplysninger. Her vil der blandt andet blive talt om samarbejdet med USA og EU og de praksisser, som man skal overveje. Konferencen starter klokken 09.00, og finder sted i Alf Rolf Auditoriet på Københavns Universitet.

Politik



08:30 København Åbent samråd om Danske Banks involvering i hvidvask

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget har atter erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om Danske Banks involvering i hvidvask. Erhvervsministeren er blandt andet blevet bedt om at redegøre for, hvorvidt der er tale om en dansk sag, når betalinger teknisk set er foregået via Danske Banks centrale systemer i København, og hvis dette ikke tilfældet, at begrunde, hvorfor der ikke (også) er tale om en dansk sag, der skal behandles efter danske regler og af danske myndigheder.

10:00 København Konference om vækst på tværs af grænser

Alliancen "De 5 styrker” der består af HORESTA, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Lægemiddelindustriforeningen holder i dag konference på Christiansborg om vækst og talent på tværs af grænser. På dagens konference taler blandt andre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), Morten Bødskov (S) og Joachim B. Olsen (LA).

Udland



Bruxelles EU's GDPR-lovgivning træder i kraft

I kølvandet på Cambridge Analytica-skandalen kommer EU med et ny data-lov, som har været fire år undervejs. Loven, den såkaldte European Union Genreal Data Protection Regulation (GDPR), er en af de største ændringer i regulativer omkring personlig data på internettet. De nye regulativer kan betyde store bøder til virksomheder, som ikke lever op til de regler, som EU fremsætter. Det kan være helt op til fire procent af virksomhedens samlede indkomst. Derudover vil man blandt andet også få retten til at blive glemt, hvilket vil sige, at man kan slette sit personlige data fra internettet.

10:00 EU's økonomi- og finansministre mødes

EU's økonomi- og finansministre holder i dag rådsmøde i Bruxelles.