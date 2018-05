Læs fredagens Business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal:

ALK

Onxeo

Vestas Wind Systems

Peers:

Novozymes (kl. 07.00, BASF, Q1)

Scandinavian Tobacco (kl. 08.00, Swedish Match, Q1)

Vestas med kvartalsregnskab:

Vestas Wind Systems A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Konkurser, april 2018

Tvangsauktioner, april 2018

Udland:

03.45: Kina: Caixin samlet PMI, apr

03.45: Kina: Caixin service-PMI, apr

09.30: Sverige: Industriordrer, y/y, mar

09.45: Italien: PMI service, apr

09.50: Frankrig: PMI Service (endelig), apr

09.55: Tyskland: PMI Service (foreløbig), apr

09.55: Tyskland: PMI Samlet (foreløbig), apr

10.00: Eurozonen: PMI Service (endelig), apr

10.00: Eurozonen: PMI Samlet (endelig), apr

11.00: Eurozonen: Detailsalg, m/m, mar

14.30: USA: Jobskabelse ex landbrug, apr

14.30: USA: Arbejdsløshed, apr

14.30: USA: Lønstigning, m/m, apr

07:30 Kvartalsregnskab fra BMW

Den tyske bilfabrik BMW kommer med regnskab for årets første kvartal. Regnskabet vil omkring kl. 07.30 blive lagt ud på www.bmwgroup.com

08:00 De Konservative holder erhvervskonference

Digitalisering og iværksætteri er i centrum, når Det Konservative Folkeparti i dag holder erhvervskonference. Blandt dagens oplægsholdere er grundlæggeren af Joe & The Juice, Kaspar Basse, der taler om vigtigheden af at bibeholde medarbejderfokus i digital verden, og koncernchef i Egmont Steffen Kragh, der beretter om forvandlingen fra medievirksomhed til også at være en teknologidrevet virksomhed med forbrugeren i centrum.

08:00 Nye tal for konkurser og tvangsauktioner

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for konkurser og tvangsauktioner. Tallene gælder for april 2018, og de offentliggøres klokken 08.00

14:30 USA Amerikansk kongetal offentliggøres

Det månedlige amerikanske såkaldte kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort i dag klokken 14.30. Tallet giver en indikation om økonomiens udvikling i USA.

Indland



14:40 København V Konference for grønne politikere og lokale organisationer

Den Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet og European Green Party arrangerer i dag og i morgen konferencen 'European Ideas Lab' i København. Konferencen er den tredje i rækken og arbejder med grønne løsninger, at udvikle og udveksle ideer og diskutere europæiske løsninger på fælles fremtidige udfordringer. Blandt talerne på konferencen er Magrete Auken (SF), medlem af Europa-Parlamentet, Connie Hedegaard, tænketanken Concito, og Lars Fogh Mortensen, international chef i Det Europæiske Miljøagentur.

Konferencen finder sted på Hotel Scandic i København og begynder klokken 14.40 med velkomst af blandt andre Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Inden konferencen går i gang, vil der være en pressebriefing på hotellet klokken 12.30 med Pia Olsen Dyhr, Margrete Auken, og de to Europa-Parlamentsmedlemmer Ska Keller og Reinhardt Bütikofer.

Udland



19:00 Trump taler på årsmøde i National Rifle Association

Den amerikanske præsident, Donald Trump, går på talerstolen, når der i dag og de kommende to dage i Dallas, Texas, er årsmøde i den kontroversielle og indflydelsesrige amerikanske organisation National Rifle Association (NRA) - en konservativ lobbyorganisation, der i årevis indædt har bekæmpet ethvert forsøg på at stramme den meget liberale amerikanske våbenlovgivning. NRA er i de seneste år kommet i modvind, efter at der i kølvandet på flere tilfælde af såkaldte skoleskyderier i USA er stigende støtte til stramninger af den legale adgang til våben. NRA, der har hovedkvarter i Fairfax, Virginia, har ifølge egne opgivelser fem millioner medlemmer. I forbindelse med årsmødet er der en større våbenudstilling.

Donald Trump taler under det såkaldte 'Leadership Forum', som begynder klokken 12.00 lokal tid (19.00 dansk tid). Også vicepræsident Mike Pence taler på det tre timer lange møde.