Læs fredagens business-kalender

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber):

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Cosco Shipping, Q1), A.P. Møller - Mærsk (kl. 05.00, Mitsui OSK Lines, H1), Novo Nordisk (kl. 07.30, Sanofi, Q1), Royal Unibrew (kl. 08.00, Olvi, Q1)



Økonomi/statistik

Udland:

- 1.01: Storbritannien: Forbrugertillid, mar

- 1.30: Japan: Arbejdsløshed, mar

- 1.50: Japan: Industriproduktion (foreløbig), m/m, mar

- 1.50: Japan: Detailsalg (foreløbig), m/m, mar

- 7.30: Frankrig: BNP-vækst, Q1

- 7.49: Spanien: BNP-vækst (foreløbig), Q1

- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, apr

- 10.30: Storbritannien: BNP, Q1

- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, apr

- 11.00: Eurozonen: Industritillid, apr

- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, apr

- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), apr

- 14.30: USA: BNP-vækst, årbasis (1. opgørelse), Q1

- 14.30: USA: Privatforbrug (1. opgørelse), Q1

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (endelig), apr

- Japan: BOJ outlook-rapport

- Tyskland: Detailsalg, m/m, marts

Det sker i dag:

København:

Nyt madmarked åbner på Refshaleøen

Det nye street food marked på Refshaleøen åbner i dag. Det har fået navnet Reffen og er startet af nogle af folkene fra Copenhagen Street Food på Papirøen, som lukkede i slutningen af 2017. Byggeplaner pressede det populære madmarked ud af lokalerne, mens Reffen åbner med 10.000 kvadratmeter.

Gravide sosu'er får egen jordemoder

Gravides sygefravær er dyrt for det offentlige, og derfor tilbyder kommuner gravide medarbejdere, at de ud over de konsultationer, som alle gravide tilbydes, kan få samtaler hos en jordemoder.

Seoul:

Topmøde mellem Sydkorea og Nordkorea

Lederne af Sydkorea og Nordkorea, Moon Jae-in og Kim Jong-un, ventes i dag at holde topmøde. Mødet blev forhandlet på plads af højtstående embedsmænd i slutningen af marts. Mødet finder sted på grænsen mellem de to lande.



Sofia:

Uformelt møde mellem EU's økonomi- og finansministre

I dag og i morgen mødes EU's økonomi- og finansministre til et uformelt møde i Sofia i Bulgarien. På de uformelle møder drøfter ministrene fremtidige initiativer. Der vil blandt andet blive drøftet skattesnyd, digitalisering og international konkurrence.

Bruxelles:

Natos udenrigsministre mødes

Washington:

Angela Merkel besøger Donald Trump

Tyskland forbundskansler, Angela Merkel, er i dag på besøg hos den amerikanske præsident, Donald Trump, i Washington. Det er Merkels 2. besøg i Det Hvide Hus siden Trump overtog embedet. Det første besøg huskes væsentligst for, at Trump i forbindelse med en fotosession fuldstændig ignorerede at Merkel strakte hånden frem til et håndtryk.