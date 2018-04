Læs fredagens Business-kalender

LO og FTF holder fredag morgen ekstraordinære kongresser for at beslutte, om man skal lægge organisationerne sammen. LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey

Her er nogle af fredagens erhvervsrelaterede nyheder.

ERHVERV

Generalforsamlinger:

BioPorto (kl. 15.00, I Hellerup)

LifeCycle Pharma (kl. 09.00, København)

North Media (kl. 15.00, København)

Regnskaber:

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Hutchison Port Holdings, Q1)

Økonomi/statistik:

Udland:

8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), y/y, marts

11.00: Eurozonen: Handelsbalance, februar

16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (endelig), april

Kina: Eksport, marts

Kina: Handelsbalance, marts

Kina: Import, y/y, marts

INDLAND

09:30 Odense - LO og FTF holder ekstraordinære kongresser

LO og FTF holder i dag ekstraordinære kongresser for at beslutte, om man skal lægge organisationerne sammen. Beslutningen om kongresserne blev truffet af fagforbundenes bestyrelser i begyndelsen af februar. 3F, som hører under LO, har meldt ud, at de er imod en sammenlægning, men andre af forbundene er mere positive. Årsagen bag en sammenlægning skulle blandt andet være, at fagforeningernes gennemslagskraft vil blive større.

10:00 København K - Ny vurdering af Danmarks produktion og forbrug af energi

Energistyrelsen offentliggør i dag ”Basisfremskrivning 2018” om udviklingen frem mod 2030 i Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser. I forbindelse med offentliggørelsen inviterer styrelsen til en teknisk briefing om rapporten. Tilmelding til as@ens.dk

KRIMINAL

09:30 København - Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

POLITIK

09:30 Høring om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft

Folketingets Finansudvalg holder i dag åben høring om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft. Høringen finder sted på Aarhus Universitet fra klokken 09.30. Med udgangspunkt i spørgsmålet 'Et Danmark i vækst - hvordan sikrer vi (nok) kvalificeret arbejdskraft?' vil en række oplæg belyse emnet. Der vil blandt andet være fokus på uddannelse og kvalifikationer, udenlandsk arbejdskraft og mobilitet.

17:30 Kolding - SF's landsmøde

SF holder landsmøde fra den 13. til 15. april i Kolding. På dagsordenen for landsmødet er blandt andet valgprogrammet til Europaparlamentsvalget, som finder sted næste år, samt politisk debat og workshops. Formand Pia Olsen Dyhr giver sin tale ved landsmødet i morgen formiddag.