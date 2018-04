Læs fredagens business-kalender

Her kan du danne dig et overblik over fredagens vigtigste erhvevsbegivenheder.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

3. kvartal: Bang & Olufsen

4. kvartal: Atlantic Petroleum

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Industriens produktion og omsætning, februar 2018

Konkurser, marts 2018

Tvangsauktioner, marts 2018

Statistiske efterretninger:

Nationalregnskab (kvt.) rev., 4. kvt. 2017

Nationalregnskab, 2017 marts-version

Udland

8.00: Tyskland: Industriproduktion, feb

14.30: USA: Jobskabelse ex landbrug, mar

14.30: USA: Arbejdsløshed, mar

14.30: USA: Lønstigning, mar

Nye tal for konkurser og tvangsauktioner

08:00 Danmarks Statistik offentliggør i dag nye tal for konkurser og tvangsauktioner.

Tallene er for marts 2018 og kan ses på hjemmesiden dst.dk fra klokken 08.00.



09:00 Struer Bang & Olufsen med kvartalsregnskab

Bang & Olufsen A/S, kommer i dag med regnskab for 3. kvartal.



11:00 København SAS med trafiktal for marts

Luftfartsselskabet SAS kommer i dag med tal på, hvor mange passagerer der fløj med selskabets fly i marts.



14:30 USA Amerikansk kongetal offentliggøres

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort i dag klokken 14.30. Tallet giver en indikation om økonomiens udvikling i USA.

Politik



11:15 Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme holder pressemøde

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme holder pressemøde. Forenklingsudvalget vil på mødet overrække deres anbefalinger der skal gøre det nemmere og mere overskueligt at anvende erhvervsfremmesystemet for iværksættere og virksomheder. Pressemødet begynder klokken 11.15, hvor erhvervsministeren tager ordet efterfulgt af formand for Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme Claus Juhl. Fra klokken 11.40 og frem til klokken 12.00 er der mulighed for individuelle interviews med deltagerne.



13:00 Optakt til Liberal Alliances landsmøde

Regeringspartiet Liberal Alliance kan fejre 10 års jubilæum, når LA lørdag holder landsmøde.



14:00 Fødselsdagsreception for Margrethe Vestager

I dag holdes der fødselsdagsreception for Danmarks konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, på Christiansborg. Margrethe Vestager fylder 13. april 50 år, og det bliver i dag fejret med taler af blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Derudover vil Morten Østergaard (R) og Sophie Carsten Nielsen (R) holde taler til fødselaren.

Udland



16:00 Washington Zuckerberg afhøres i Senatet efter datalækage

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, skal afhøres i to komiteer i Senatet, efter at det er blevet afsløret, at data fra 87 millioner er blevet lækket til et britisk konsulentfirma.