Læs fredagens business-kalender

ERHVERV

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Nordic Tankers, Nordic Tankers, Prime Office



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

BankNordik (kl. 17.00, Tórshavn), Brdr. A&O Johansen (kl. 11.00, Albertslund), Euroinvestor (kl. 10.00, København Ø), nildfisk (kl. 14.00, København S), SimCorp (kl. 15.00, København)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Asylansøgninger og opholdstilladelser, 2017

- Detailomsætningsindeks, februar 2018

- Ejendomssalg (kvt.), 4. kvt. 2017

- Regnskaber for offentlig forvaltning og service, 2017 (marts-version)

- Offentligt kvartalsregnskab, 4. kvt. 2017

Statistiske efterretninger:

- Regnskaber for offentlig forvaltning og service, offentlig forvaltnings udgifter og indtægter, 2017 marts-version

- Kvartalsvise offentlige finanser, offentlige virksomheder og offentlig sektor, 4. kvt. 2017

Udland:

- 0.30: Japan: Forbrugerpriser, y/y, feb

- 13.30: USA: Ordreindgang af varige goder (foreløbig), feb

- 15.00: USA: Salg af nye boliger, feb



Dropbox børsnoteres

Fildelingsselskabet Dropbox børsnoteres på den amerikanske teknologi-børs Nasdaq. Virksomheden forventer, at aktierne vil blive solgt for mellem 16 og 18 dollar stykket.

KRIMINAL

09:30 København K Brødre anker dom om sliksvindel for millioner

Østre Landsret ventes i dag at afslutte en ankesag om to brødre, der er tiltalt for svindel med moms for millioner. Retten i Næstved idømte dem i juni 2017 fængsel i to og tre år, mens bøderne blev fastsat til 11 og 18 millioner kroner. Landsretten begyndte sagen 15. marts.



13:00 Lyngby Byret afgør sag om godtgørelse for Se og Hørs overvågning

I en udløber af den store Se og Hør-sag har EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen (R) stævnet to tidligere chefredaktører, den såkaldte tys-tys-kilde og Aller Media for 250.000 kroner. Beløbet skal udgøre en kompensation for den krænkelse, som bladets ulovlige overvågning af Helvegs Petersens kreditkort har udgjort. Dommen afsiges klokken 13. På et senere tidspunkt skal Københavns Byret behandle en lignende sag. Til den tid vil de sagsøgte, der også tæller den tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup, dog stå overfor hele 21 kendte, herunder Remee, Rigmor Zobel samt skuespillerne Casper Christensen og Mads Mikkelsen.