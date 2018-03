Læs fredagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber):

4. kvartal: Fast Ejendom, Schouw & Co., SKAKO



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Bygningsopgørelse, 1. januar 2018

- Kontanthjælpsydelser (kvt.), 4. kvt. 2017

- Nyregistrerede motorkøretøjer, februar 2018



Udland:

- 2.30: Kina: Producentpriser, y/y, feb

- 2.30: Kina: Forbrugerpriser, y/y, feb

- 8.00: Tyskland: Eksport, m/m, jan

- 8.00: Tyskland: Import, m/m, jan

- 8.00: Tyskland: Industriproduktion, m/m, jan

- 10.30: Storbritannien: Industriproduktion, m/m, jan

- 14.30: USA: Jobskabelse ex landbrug, feb

- 14.30: USA: Arbejdsløshed, feb

- 16.00: USA: Engroslagre (endelig), m/m, jan

- Japan: Pengepolitisk meddelelse fra BOJ



Indland

08:00 Nyregistrerede biler i februar

Danmarks Statistik kommer i dag med tal for nyregistrerede biler i februar 2018.



​Udland

14:30 USA Amerikansk kongetal offentliggøres

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort i dag klokken 14.30. Tallet giver en indikation om økonomiens udvikling i USA.



Fødselsdage

Tidl. højesteretsdommer Mogens Hornslet, 85 år.

Svensk sanger Lill-Babs, 80 år.

Radiovært Huxi Bach, 40 år.



