Læs fredagens business-kalender

ERHVERV

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Detailomsætningsindeks, januar 2018

- Industriens og engroshandlens lagre (år), 2017

Udland:

- 0.30: Japan: Forbrugerpriser, jan

- 8.00: Tyskland: BNP-vækst, Q4 (endelig)

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, jan

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: Rockwool International (kl. 08.00, Kingspan, Q4)

POLITIK

09:15 Åbent samråd om kontanthjælpsloft og integrationsydelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark. Ministeren skal kommentere på dokumentation fra Cepos om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for fattigdommen og arbejdsløsheden. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

Læs mere her.

10:00 Møde i salen med stop for studielån til udenlandske studerende

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. Heriblandt er første behandling af tre lovforslag fra Dansk Folkeparti. De omhandler et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende, sprogcentre på universiteterne og voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

11:00 Europæisk energikonference på Christiansborg

Folketinget er sammen med Eufores (European Forum for Renewable Energy Sources) vært for en konference om mulighederne og udfordringerne for Vedvarende Energi i Danmark under overskriften “Renewable Energy in Denmark - Opportunities and challenges of the Clean Energy Package.

Medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S) er næstformand for organisationen og vært for konference i København. Igennem et EU-perspektiv belyses igennem dagen hvordan vedvarende energi allerede i dag bidrager til grøn vækst i Danmark, og hvordan det kan styrkes yderligere i de kommende år. Deltagere tæller, udover politikere som Connie Hedegaard og Bendt Bendtsen også ledere for nogle af landets største arbejdsgivere i energibranchen.

14:00 Høring om public servicemedierne i landdistrikterne

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder i dag høring om public servicemedierne i landdistrikterne. Målet med høringen er at belyse og drøfte public service-dækningen af nyheder, begivenheder og lignende i regioner, yderområder og landdistrikter, hvilket efterfølgende kan indgå i forhandlingerne om en ny medieaftale. Blandt oplægsholderne ved høringen er kulturminister Mette Bock (LA), Anne-Marie Dohm, direktør for DR, Jacob Kwon, nyhedschef TV2, Lone Sunesen, direktør for TV MidtVest, og Peter Orry Jensen, chefredaktør på Jysk Fynske Medier.

14:30 Debat med forsvarsministeren om forsvarsforliget

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) deltager i dag i en debat hos Dansk Institut for Internationale Studier, Diis. Debatten omhandler forsvarsforliget, som dækker perioden 2018-2023. Ministeren skal blandt andet fortælle om de vigtigste forsvarspolitiske prioriteringer, og fire forskere stiller spørgsmål til ministeren om forliget. Det gælder blandt andet om Rusland, Trump-administrationen og politik i Østersø-regionen.

KRIMINAL

09:30 23 irakere sagsøger Danmark for tortur

Østre Landsret fortsætter i dag sagen, hvor 23 irakere kræver erstatning, fordi de angiveligt blev udsat for tortur i det sydlige Irak, efter at danske soldater havde taget dem til fange. Det foregik under "Operation Green Desert" i november 2004 nær Basra. Sagen begyndte 7. november 2017. Retssagen ventes at strække sig over 53 retsmøder - helt frem til slutningen af april.

UDLAND

12:00 Uformelt EU-topmøde

EU's stats-og regeringschefer holder i dag uformelt topmøde i Bruxelles om sammensætningen af Europa-Parlamentet efter brexit, procedure for valg af den næste formand for EU-Kommissionen og EU's langtidsbudget.

EU-rådsmøde for transport, telekommunikation og energi

Rådsmøde transport, telekommunikation og energi.

Trump får besøg af australske Turnbull

I dag indleder den australske premierminister, Malcolm Turnbull, et besøg hos USA's præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus. Trump og Turnbull skal under mødet tale om bilaterale, regionale og globale prioriteter, heriblandt kampen mod terrorisme og økonomisk vækst. En telefonsamtale mellem de to skabte meget omtale i januar 2017, da Donald Trump angiveligt skulle have smidt røret på i vrede. Trump var utilfreds med en aftale, som hans forgænger, Barack Obama, havde indgået med Australien på flygtningeområdet. Trump beskrev opkaldet med Turnbull som det værste, han havde haft som præsident. Siden har de to dog mødtes og "lagt flygtningeaftalen bag sig."

Læs om besøget her.

Underhuset debatterer legalisering af medicinsk cannabis

Det britiske parlaments underhus ventes i dag at andenbehandle en lov om legalisering af medicinsk cannabis. Det er ofte den første mulighed for at debattere en lov i underhuset.

Bills before Parliament 2017-19 Public Bills Legalisation of Cannabis (Medicinal Purposes) Bill 2017-19 Bill stages Legalisation of Cannabis (Medicinal Purposes) Bill 2017-19

INDLAND

10:00 Dronningen modtager nye ambassadører

Dronning Margrethe modtager i dag nye ambassadører fra New Zealand, Vatikanet, Guyana, Cambodja og Jamaica. Arrangementet er det første dronningen deltager i, efter prins Henriks død og bisættelse. Ambassadørerne er Lyndal Walke (New Zealand), James Patrick Green (Vatikanet), David T.A. Hales (Guyana), Soeung Rathchavy (Cambodja) og Seth George Ramocan (Jamaica).