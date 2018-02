Læs fredagens business-kalender

ERHVERV



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Byggevirksomheden, 2. kvt., 3. kvt. og 4. kvt. 2017

- Middellevetid, 2016/2017

- Luftfart (år), 2017

Udland:

- 10.30: Storbritannien: Detailsalg, y/y, jan

- 14.30: USA: Importpriser, m/m, jan

- 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, jan

- 14.30: USA: Byggetilladelser, jan

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), feb

08:00 Lufttrafikken i 2017

Danmarks Statistik kommer fredag med tal for 2017 på luftfarten.

Sted: København

Region: Hovedstaden

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Rovsing

Peers: Chr. Hansen Holding (kl. 07.30, Danone, Q4), SAS (kl. 08.00, Finnair, Q4), Vestas Wind Systems (General Electric, Q4)

KRIMINAL



09:30 23 irakere sagsøger Danmark for tortur

Østre Landsret fortsætter i dag sagen, hvor 23 irakere kræver erstatning, fordi de angiveligt blev udsat for tortur i det sydlige Irak, efter at danske soldater havde taget dem til fange. Det foregik under "Operation Green Desert" i november 2004 nær Basra. Sagen begyndte 7. november 2017. Retssagen ventes at strække sig over 53 retsmøder - helt frem til slutningen af april.

UDLAND

10:00 EU's udenrigsministre holder uformelt møde

EU’s udenrigsministre fortsætter i dag deres uformelle møde i Sofia. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager.

11:00 Italiens premierminister besøger Merkel

Tysklands kansler, Angela Merkel, og Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, mødes i dag i Berlin. Efter mødet er der fælles pressemøde med Merkel og Gentiloni. Mødet skulle egentlig have været fundet sted i sidste uge, men på grund af tyske regeringsforhandlinger blev mødet flyttet til denne formiddag. Pressemødet ventes klokken 11.00.

12:00 Polens premierminister besøger Merkel

Tysklands kansler, Angela Merkel, og Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, mødes i dag i Berlin. Mødet finder sted ved middagstid, og der ventes et efterfølgende fælles pressemøde. Merkel og Morawiecki skal blandt andet drøfte bilaterale forbindelser og både europæiske og internationale spørgsmål. Mødet ventes at finde sted klokken 12.00, mens der ventes pressemøde klokken 13.15.

16:00 May og Merkel mødes i Berlin

I dag mødes Tysklands kansler Angela Merkel med Storbritanniens premierminister Theresa May. De to skal blandt andet diskutere euorpæiske spørgsmål, heriblandt brexit, altså Storbritanniens udmeldelse fra EU. Mødet begynder klokken 16.00, og der ventes en pressekonference med Merkel og May klokken 17.00.

Sikkerhedskonference i München

Munich Security Conference begynder i dag og fortsætter frem til søndag. Konferencen omhandler sikkerhed indenfor mange områder, og deltagerne tæller både politikere, eksperter og virksomheder. I år fokuserer konferencen på europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, det transatlantiske forhold, den politiske situation i Mellemøsten og våbenkontrol med særligt fokus på atomoprustning.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager i dag og i morgen i konferencen.

Kinesisk nytår fejres i Kina og resten af verden

I Kina og mange andre lande fejres i dag kinesisk nytår. Det nye år er hundens år, og det er et dyr, der symboliserer held i den kinesiske tradition. I Kina fejres nytåret over mange dage med en lang festival, mens det også markeres mange andre steder. I København har der fra midten af januar til midten af februar været lysfestival Lighten Up på blandt andet Strøget.