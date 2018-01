Læs fredagens business-kalender

ERHVERV

07:00 Udlånsstatistikken for 4. kvartal

Finans Danmark kommer med udlånsstatistikken for 4. kvartal 2017

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Kriminalitet, 4. kvt. 2017

Udland:

- 8.00: Tyskland: Producentpriser, dec

- 10.00: Eurozonen: Betalingsbalance, nov

- 10.30: Storbritannien: Detailsalg, dec

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), jan

POLITIK

10:00 Europaudvalgsmøde

I dag er der Europaudvalgsmøde på Christiansborg. Mødet omhandler blandt andet de kommende rådsmøder i EU for udenrigsanliggender og økonomi.

INDLAND

09:30 Debat om ny teknologi i sundhedssystemet

Ingeniørforeningen IDA debatterer i dag hvordan teknologi og sundhed kan kombineres i fremtidens sundhedssystem. Arrangementet indledes med to oplæg om henholdsvis 'teknologier, der vil ændre sundhedssystemet fundamentalt' og 'hvad gør teknologi ved vores syn på sundhed?' Herefter præsenteres Sirikommissionens anbefalinger. Kommissionen er startet af Ida Auken (RV) og Ingeniørforeningen for at se på, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og job. Arrangementet slutter med en debat med ordførere for området og it- og sundhedseksperter.