Læs fredagens Business-kalender

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. januar. Tallene viser udviklingen i udbuddet fordelt på landets regioner og de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.

Erhverv

06:00 Nye tal for udbuddet på boligmarkedet

Se de seneste tal fra Boligsiden.dk her

08:00 Nye tal for konkurser og tvangsauktioner

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for konkurser og tvangsauktioner. Tallene gælder for december 2017.

08:00 Arbejdsløse i november

Danmarks Statistik kommer i dag med tal på, hvor mange arbejdsløse der var i november sidste år.

14:30 Amerikansk kongetal offentliggøres

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver offentliggjort i dag klokken 14.30. Tallet giver en indikation om økonomiens udvikling i USA.



Udland:

- 11.00: Eurozonen: Producentpriser, nov

- 14.30: USA: Jobskabelse ex landbrug, dec

- 14.30: USA: Arbejdsløshed, dec

- 14.30: USA: Handelsbalance, nov

- 16.00: USA: ISM Service, dec

- 16.00: USA: Ordreindgang af varige goder (endelig), nov



50 års-dagen for begyndelsen på "Foråret i Prag"

"Foråret i Prag" er den samlende betegnelse for de reformer for at liberalisere og demokratisere staten, som det kommunistiske parti under ledelse af Alexander Dubček iværksatte i det daværende Tjekkoslovakiet fra januar 1968. Pragforåret betegner derfor demokratiseringen og forsøget på at skabe en "socialisme med et menneskeligt ansigt", som fandt sted i Tjekkoslovakiet. Reform-bestræbelserne blev knust, da styrker fra Warszawa-pagten anført af sovjetiske kampvogne den 21. august 1968 invaderede Tjekkoslovakiet, afsatte Dubcek og "genoprettede" kommunistisk "ro og orden".

Erdogang møder Macron i Paris for først gang siden det franske valg

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, besøger i dag Paris for at mødes med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Det er første gang, Erdogan besøger den franske præsident i Paris siden valget i maj. Under besøget skal de tale om bilaterale relationer, borgerkrigen i Syren, uro i Palæstina og menneskerettigheder.



13:00 Bureau Veritas Kick Off Seminar 2018

Bureau Veritas holder deres årlige Kick Off Seminar. her vil 600 erhvervsfolk blive opdateret inden for arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og sikkerhed. PÅ seminaret taler blandt andre den tildligere elite håndboldspiller Lars Christiansen.

Information og program

15:00 Årets modtager(e) af Cavlingprisen offentliggøres

Dette års Cavlingpris uddeles i dag af Dansk Journalistforbund ved en prisoverrækkelse på Nationalmuseet. Prisen gives til 'en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent'. 52 projekter er blevet foreslået til prisen, heraf blev fire nomineret til det endelige opløb. Prisoverrækkelsen finder sted i Nationalmuseets festsal klokken 15.00.

Om Cavlingprisen

17:00 Første del af Danmarks miltære bidrag til Baltikum sendes afsted

De første militære køretøjer og materiel til det danske bidrag til Natos enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum sejles af sted fra Aalborg. Det drejer sig om lastbiler, landrovere, minibusser, sanitetskøretøjer – i alt cirka 40 køretøjer og 60 containere. Læsning af køretøjer og containere starter klokken 17.00. Skibet sejler omkring midnat.

Pressen er velkommen til at overvære, når køretøjerne køres om bord og containerne læsses på skibet. Der vil være talspersoner fra Forsvaret til stede. Alle journalister og fotografer skal akkrediteres og medbringe gyldigt pressekort. Deadline for tilmelding er 3. januar klokken 12.00.