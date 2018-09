Læs fredagens business-kalender

Business

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdsomkostninger i EU og USA, 2. kvt. 2018

- Beskæftigelse for lønmodtagere, juli 2018

- Ejendomssalg, 2. kvt. 2018

- Salg af økologiske varer til foodservice, 2017

- Energieffektiviteten for nyregistrerede biler, 2018

Statistiske efterretninger:

- Betalingsbalancen over for udlandet, 2. kvt. 2018

Udland:

- 1.30: Japan: Forbrugerpriser, y/y, aug

- 2.30: Japan: Nikkei PMI industri (foreløbig), sep

- 9.30: Tyskland: PMI samlet (foreløbig), sep

- 9.30: Tyskland: PMI industri (foreløbig), sep

- 9.30: Tyskland: PMI service (foreløbig), sep

- 10.00: Eurozonen: PMI samlet (foreløbig), sep

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), sep

- 10.00: Eurozonen: PMI service (foreløbig), sep

- 15.45: USA: PMI samlet (foreløbig), sep

- 15.45: USA: PMI service (foreløbig), sep

- 15.45: USA: PMI industri (foreløbig), sep

08:00: Salg af fast ejendom i andet kvartal

Danmarks Statistik kommer i dag med tal på salg af huse, lejligheder sommerhuse og andet fast ejendom i månederne april, maj og juni.

08:00: Arbejdsomkostningerne i EU og USA

Hvor meget kostede en arbejdstime i EU og i USA i andet kvartal? Danmarks Statistik har opgjort omkostningerne i andet kvartal i år.

08:00: Salg af økologiske varer til fødevareindustrien

Danmarks Statistik har opgjort fødevareindustrien forbrug af økologiske varer i 2017.

Kriminal

09:30: Svindelsag er skrumpet med 99 procent

Retten på Frederiksberg fortsætter med straffesag om unddragelse af moms og skat i rengøringsbranchen. På grund af for få ressourcer lå sagen stille hos politiet i flere år. Den skrumpede fra 250 millioner til 2,8 millioner. Sagen fortsætter 7. november.





