Læs fredagens business-kalender

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Rovsing



Rovsing med årsregnskab

SSBV-Rovsing A/S kommer i dag med årsregnskab.



Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber):

NeuroSearch (kl. 11.00, København Ø)





Økonomi/statistik:

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdstidsregnskab, 2. kvt. 2018

- Lønstruktur, 2017

Udland:

- 4.00: Kina: Detailsalg, y/y, aug

- 4.00: Kina: Industriproduktion, aug

- 11.00: Eurozonen: Handelsbalance, jul

- 14.30: USA: Importpriser, aug

- 15.15: USA: Industriproduktion, m/m, aug

- 15.15: USA: Kapacitetsudnyttelse, aug

- 16.00: USA: Forretningslagre, jul

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), sep





Ryanair-piloter varsler strejke

Tyske Ryanair-piloter varsler strejke i dag for at lægge pres på ledelsen i det irske flyselskab. Piloterne kræver højere løn og bedre arbejdsforhold. Det er fagforeningen Vereinigung Cockpit, som truer med strejken, der vil påvirke alle flyvninger til og fra Tyskland. Ryanair har været ramt af strejker gennem sommeren, og i august oplevede flyselskabet, at piloter i fem lande strejkede på samme dag.





07:00: København

Hvad koster en kvadratmeter hus eller lejlighed?

Finansdanmark kommer med boligudbudsstatistikken, som viser de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af handler for fast ejendom.





10:00: København

Møde i Europaudvalget

Folketingets Europaudvalg mødes i dag. På dagsordenen er blandt andet det kommende rådsmøde for almindelige anliggender, som har fokus på artikel 50, altså Storbritanniens udmeldelse af EU.





13:00: Berlin

Lavrov om handelsaftale mellem Rusland og EU

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, holder tale om udsigten til at etablere en frihandelszone i EU og Rusland.