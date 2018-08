Læs fredagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Egetæpper

2. kvartal: Arkil Holding, Atlantic Petroleum, SKAKO, Victoria Properties

3. kvartal: SAS (kl. 08.00)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Jernbanetransport (år), 2017

- Lønindeks, 2. kvt. 2018

- Kvartalsvist nationalregnskab, 2. kvt. 2018

- Arbejdsløsheden (md.), juli 2018

Udland:

- 01.30: Japan: Arbejdsløshed, jul

- 03.00: Kina: PMI service, aug

- 03.00: Kina: PMI industri, aug

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, jul

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, y/y, aug

- 15.45: USA: Chicago PMI, aug

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (endelig), aug

- Japan: Industriproduktion, m/m, jul



08:00 SAS med regnskab

SAS AB kommer i dag med regnskab for tredje kvartal.



08:00 København Danmarks Statistik kommer med tal på arbejdsløsheden i juli

Der kommer tal på, hvor mange der stod i køen af arbejdsløse i juli. Det er Danmarks Statistik, der kommer med en opgørelse



08:00 København Væksten i bnp i andet kvartal fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik tager temperaturen på bruttonationalproduktet, bnp, i månederne april, maj og juni.



12:00 Bjerringbro Grundfos kommer med halvårsregnskab

Pumpekoncernen Grundfos kommer med regnskab for de første seks måneder af 2018.

Kriminalia



09:00 København TDC kræver 362 millioner af Skatteministeriet

Højesteret behandler en sag mellem TDC og Skatteministeriet. Selskabet kræver at få tilbagebetalt 362 millioner kroner, som ulovligt blev opkrævet i ambi-afgift. Østre Landsret sagde i september sidste år, at kravet var forældet. Højesterets dom afsiges ikke denne dag.



09:00 København Uber-chauffører får deres sag for Højesteret

Højesteret behandler straffesagen mod fire mænd, der var chauffører i Uber, og som af Østre Landsret fik store bøder for ulovlig taxikørsel. Bøderne var mellem 486.000 kroner og 40.000 kroner. De har fået ekstraordinær tilladelse til at anke til landets øverste domstol. Højesteret afsiger ikke dom denne dag.

Udland

Europas største messe for forbrugerelektronik åbner

Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA Berlin 2018, åbner i dag. Messen der varer frem til den 5. september, præsenterer de nyeste trends og tendenser inden for forbrugerelektronik, tech og gadgets. Den populære festival har i løbet af ugen besøg af over en kvart million gæster og over 6000 journalister.

Personalia

Sanger Mona Larsen (Halberg & Larsen), 70 år.

Sanger Birthe Kjær, 70 år.