Læs fredagens business-kalender

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber):

2. kvartal: Topdanmark (kl. 12.00)

Peers: Brdr. Hartmann (kl. 07.30, Huhtamäki, Q2), Chr. Hansen Holding (Sensient Technologies, Q2), FLSmidth (kl. 12.00, Atlas Copco, Q2), Vestas Wind Systems (General Electric, Q2 før børsåbning), Ørsted (Vattenfall, Q2)



Topdanmark med halvårsregnskab

Topdanmark A/S kommer i dag med halvårsregnskab.



Økonomi/statistik:

Udland:

- 01.30: Japan: Forbrugerpriser, y/y, jun

- 08.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, jun

- 10.00: Eurozonen: Betalingsbalance, maj



Varslet strejke hos Ryanairs piloter

I dag strejker piloterne hos lavprisselskabet Ryanair. Strejken kommer efter et ønske om forbedrede arbejdsforhold for piloterne omkring blandet andet løn, forfremmelser og årlige feriedage. I dag er anden gang piloterne strejker, og varsler om strejke 24. juli er også blevet sendt ud. I dag er en af de største rejsedage i Storbritannien og ramler ind i de britiske skolebørn sommerferie. Det forventes at omkring 24 flyvninger af det irske firmas piloter strejker på ruter mellem Irland og Storbritannien. 25. og 26. juli er der varslet strejke blandt Ryanairs kabinepersonale i flere europæiske lande.



06:00: Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i juni. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden.

Udland