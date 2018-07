Læs fredagens Business-kalender

Erhverv

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Regnskabsstatistik for landbrug, 2017

Udland:

- 6.30: Japan: Industriproduktion, m/m, maj

- 14.30: USA: Importpriser, m/m, jun

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (foreløbig), jul

- Kina: Handelsbalance, jun

- Kina: Eksport, jun

- Kina: Import, y/y, jun



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: Tryg (kl. 07.00, Gjensidige, Q2)



07:00 Oslo Orkla-regnskab for 2. kvartal

Den norske dagligvarekoncern Orkla, der herhjemme stadig huskes for sin tid som ejer af Berlingske, men ellers væsentligst gør sig i mærkevarer indenfor dagligvarehandlen, kommer med regnskab for årets 2. kvartal. Orkla have i 2017 en samlet omsætning på knap 40 milliarder norske kroner (godt 31 milliarder kroner) og flere end 18.000 ansatte. I Danmark ejer Orkla bl.a. Beauvais, Glyngøre, Bäncke, Den Gamle Fabrik, Naturli' Foods, Dragsbæk, Odense Marcipan, Credin og det tidligere Kim’s, der nu hedder Orkla Confectionary and Snacks.

