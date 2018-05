Kunderne vinker farvel til Danske Bank: De er utilfredse med bankens værdigrundlag

Vi begynder i Børsen, som kan fortælle, at knap 31 procent af kunderne, der ikke længere vil have deres penge stående i Danske Bank, angiver bankens værdigrundlag som en af årsagerne til deres exit. Det viser tal fra Analyse Danmark.

Godmorgen,

Velkommen til ugens første dag og dermed også ugens første morgenpost. I dag runder vi kunder i Danske Bank, som i lyset af hvidvasksagen i forlader banken på grund af utilfredshed med bankens værdigrundlag. Air France er i knibe, og skifteretten smækker kassen i for advokaten Christian Harlang, mens Volkswagen overvejer at sagsøge den tidligere topchef Martin Winterkorn.

1

Vi begynder i dagens Børsen, som kan fortælle, at knap 31 procent af kunderne, der ikke længere vil have deres penge stående i Danske Bank, angiver bankens værdigrundlag som en af årsagerne til deres exit. Det viser tal fra Analyse Danmark.

Samtidig viser foreløbige tal for 2018, at tendensen fortsætter, og andelen er tilmed blevet en smule større. Danske Bank er dermed den af de danske banker, som oplever den største utilsfredshed med værdigrundlaget. Branchegennemsnittet lå således på 15 procent i 2017.

»Der er en pointe i, at hvidvasksagen har skadet bankens omdømme. For Danske Bank ligger markant højere end alle andre banker på det her med værdigrundlag,« siger direktør Henrik Feindor Christensen fra Analyse Danmark med henvisning til sagen om Danske Banks indblanding i hvidvask i den estiske filial.

Sagen om Danske Banks aktivitet i Estland begyndte i Berlingske den 20. marts 2017, og gennem de seneste måneder, men sagen kulminerede torsdag i sidste uge, hvor Finanstilsynet gav Danske Bank otte påtaler og otte påbud for den manglende indsats over for bankens estiske afdeling.

Hos Danske Bank erkender man, at omdømmet har fået nogle slag. I et mailsvar til Børsen skriver Kenni Leth, pressechef fra Danske Bank, at »det er klart, at sagen om vores filial i Estland ikke bidrager positivt til opfattelsen af Danske Bank.«

Du kan læse mere om Berlingskes dækning af Finanstilsynets løftede pegefinger ved at klikke på de tre links herunder:

Hård kritik af Danske Bank i hvidvasksag - får otte påbud og en regning på fem milliarder

Tilsynschef: »Det er en alvorlig og usædvanlig sag. Vi har ikke oplevet noget lignende«

Danske Bank-toppen sender skylden længere ned i systemet

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Advokat Christian Harlang og hans mor skal ikke have lov at råde over familiens formue. Der er risiko for, at de skader boet, og at Christian Harlang ikke har evne og vilje til at betale sin gæld til familieformuen.

Det er konklusionen i en ny afgørelse fra Skifteretten i Lyngby, der var blevet bedt om at vurdere, hvem der skal bestyre Harlang-familiens millioner, skriver Finans.

Harlangs familiefejde foregår mellem Christian Harlang og hans mor på den ene side og Christian Harlangs tre søskende, Christoffer, Clement og Christine Harlang, på den anden side.

De tre søskende har igennem længere tid beskyldt Christian Harlang for reelt at råde over moderens og dermed familiens formue. Inge Merete Harlang er enke efter Bent Harlang, der var søn og arving efter Frantzt Harlang, som oprindeligt skabte familieformuen.

Business anbefaler

3

Luftfartsselskabet Air France er strejkeramt, og Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, mener, at det risikerer at gå konkurs, selv om staten ejer 14,3 procent af moderselskabet Air France-KLM. Det skriver det norske erhvervsmedie E24, der samtidig kan fortælle, at regeringen i Frankrig ikke vil træde ind og redde Air France, hvis selskabet ikke gør sig mere konkurrencedygtigt.

»Air Frances overlevelse hænger i en tynd tråd. Jeg opfordrer alle til at tage ansvar, også besætnings- og ground handling-personale og piloter, som beder om uberettigede lønstigninger,« siger finansministeren.

Advarslen kommer, lige før de ansatte sætter en ny runde med strejker i gang mandag morgen. Fredag sagde Jean-Marc Janaillac op som administrerende direktør i Air France-KLM, efter at de ansatte endnu en gang stemte et lønforslag fra ledelsen ned. I april strejkede de ansatte i 13 dage, hvilket medførte et økonomisk tab på 2,2 mia. danske kroner for selskabet. Det er endnu uvidst, hvor længe den kommende strejke kommer til at vare.

Du kan læse om mere situationen i Air France her.

4

I sidste uge rejste den amerikanske anklagemyndighed tiltale mod Volkswagens tidligere koncernchef Martin Winterkorn for den årti lange dieselskandale. Nu overvejer også bilmærkets bestyrelse af sagsøge Winterkorn. Det skriver Financial Times.

Anklagemyndigheden har udpeget Winterkorn som en ud af seks tidligere Volkswagen-medarbejdere, der var en del af skandalen, hvor 11 millioner VW-biler var udstyret med en software, der skulle skjule bilernes udledning af de såkaldte NOx-gasser.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med mandag.

Oliepriserne stiger på grund af frygt for at Donald Trump vil trække USA ud af Iran atomaftalen. Det betyder »come-back« til den geopolitiske dimension, som har været fraværende siden oliepriserne tog et gevaldigt dyk i 2014. Vil en evt. yderligere olieprisstigning kunne få OPEC til igen at producere mere kan det påvirke inflationen og medføre stigende renter, som investorerne ikke bryder sig om? Trump har tidligere haft 12 maj som besluttende dato for hvornår han træffer en endelig beslutning.

NKT har været massivt under kursbelejring fra shortsælgende udenlandske hedge fonde, siden spaltningen fra Nilfisk den 12. oktober 2017. Aktiekursen nærmer sig et kursfald på 40 procent. på et halvt år. Senere i dag kommer der regnskab fra amerikanske General Cable, som er mere aktiv i lav/mellemspænding end i højspænding, som er der hvor investeringscasen ligger for NKT. Alligevel er det værd at holde lidt øje med resultatet.

Centralbankcheferne fra Dallas og Chicago taler i dag. FED fastholdt i sidste uge, som forventet, renten, men ved det kommende møde kan der igen være mulighed/risiko for en rentestigning. Derfor er der god grund til at holde øje med talerne.

De asiatiske aktiemarkeder kryber en anelse op mandag efter en blandet amerikansk jobrapport med skuffende lønninger, der har mindsket risikoen for hurtige renteforhøjelser fra Federal Reserves side. / ritzau finans /