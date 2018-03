Konkurstruet legetøjsgigant i milliardgæld til leverandører

På trods af et konkurslån på knap 19 milliarder kroner kan den amerikanske legetøjsgigant Toys “R” Us ikke betale regningerne til deres leverandører.

Den amerikanske legetøjsgigant Toys R Us er i frit fald mod en konkurs og kan ikke længere betale deres leverandører.

På trods af at kæden i september forsikrede legetøjsleverandørerne om, at de ville få betalt deres tilgodehavende hos Toys R Us, efter kæden modtog et konkurslån, på hvad der svarer til knap 19 milliarder kroner, sætter Toys R Us i USA hastigheden op mod en snart uundgåelig konkurs, og dermed forsvinder håbet for flere legetøjsleverandører om at få deres gæld betalt.

En af de leverandører, som har penge til gode hos Toys R Us i USA, er MGA Entertainment, som blandt andet producerer Bratz dukkerne. Administrerende direktør, Isaac Larian, fortæller til Reuters, at Toys R Us skylder virksomheden mellem 14-15 millioner dollars. Det svarer til lige knap 90 millioner kroner.

»Jeg tror ikke på, at jeg får det hele tilbage,« siger Isaac Larian til nyhedsbureauet.

Kreditforsikringerne stoppede allerede med at dække for Toys R Us i første og andet kvartal af 2017, og til en høring ved den amerikanske Konkursret i Virginia i torsdags fortalte salgsadvokater, at de modtager opkald på timebasis fra klienter, som har hundrede millioner af dollars tilgode hos Toys R Us.

Det får nu legetøjsfabrikanter som Zuru Inc til helt at droppe at handle med Toys R Us, og flere fabrikanter vælger at søge andre veje, f.eks. gennem Walmart eller på nettet via Amazon.

Delta Children, som er en af verdens største salgskæder af børnemøbler, vil trods økonomisk tab i USA dog fortsætte med at sælge varer til Toys “R” Us udenfor USA. Virksomheden vil dog holde godt øje med kædens udvikling, forklarer direktør Joseph Shamie til Reuters

Ifølge flere eksperter, specialister og advokater vil det få stor betydning for mange små legetøjsfabrikanter, hvis Toys “R” Us går konkurs i USA.

Flere af de små leverandører får 20-40 pct. af deres indtægter fra Toys R Us, og derfor vil Toys R Us trække flere af disse virksomheder med ned i konkursgabet.

Men med Toys R Us’ årlig indtægt på over 65 milliarder kroner, vil store mærker som Walt Disney heller ikke gå fri for økonomisk tab.

Hos danske Lego vil man ikke oplyse, hvor meget virksomheden har til gode hos Toys R Us i USA, men Lego oplyser til Berlingske, at de har været i dialog med Toys R Us gennem længere tid og nu arbejder med deres rådgivere om at finde en optimal løsning.

Top Toy der ejer Toys R Us i Norden har tidligere oplyst til Berlingske, at konkursen i USA ikke vil berøre de nordiske butikker.