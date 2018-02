Kommunernes topforhandler tror fortsat på aftale med ansatte

Kommunernes topforhandler ved overenskomstforhandlingerne, Michael Ziegler, håber fortsat på at kunne lande et forlig med lønmodtagerne inden 28. februar, selv om forhandlingerne på statens område brød sammen fredag.

»Det er klart, at det ikke gør vores forhandlinger lettere. Men det er ærgerligt at konkludere, at vi ikke kan nå et resultat. Jeg vil gerne appellere til, at vi ikke drager forhastede konklusioner. Vi er fortsat klar til at forhandle,« siger han.

»Som jeg har forstået det, er det især spørgsmålet om betalt frokostpause, der skiller parterne i staten,« siger Michael Ziegler, som tilføjer, at frokostpausen slet ikke har været et tema, der har fyldt noget i forhandlingerne med de kommunalt ansatte.

28. februar er første dag, hvor de ansatte kan sende varsel om strejke, ligesom arbejdsgiverne kan vælge at sende varsel om lockout. Det er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.

»28. februar er vores absolutte deadline,« siger han.

Ifølge Michael Ziegler skal parterne mødes søndag eftermiddag, men KL ser helst, at forhandlingerne kommer i gang før.

Efter syv dage opgav forhandlere for 180.000 statsligt ansatte fredag at nå til enighed om en ny overenskomst.

Efterfølgende sagde Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, at han nu også forventede et sammenbrud for de ansatte i kommuner og regioner.

Møderne her har været sat på pause, fordi det statslige område sætter den økonomiske ramme for alle de offentligt ansattes overenskomster.

Netop økonomien er en af de helt store knaster ved forhandlingerne, hvor arbejdsgiverne på forhånd har afvist at imødekomme de ansattes krav om mærkbare lønstigninger.

»Vi er ikke for alvor nået til at diskutere økonomi på det kommunale område endnu. Det plejer altid at ligge i den absolutte slutfase,« siger Michael Ziegler.

Han vil ikke uddybe, hvilke temaer der især har skilt parterne ved forhandlingsbordet indtil nu.

Et af stridspunkterne har dog allerede fået meget opmærksomhed - nemlig sideløbende forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale til lærere og undervisere.

Lærernes arbejdstid er i dag reguleret af en lov. Den kom som følge af et politisk indgreb efter en lockout i 2013. Fagforeningerne har i samlet flok sat alt ind på en ny arbejdstidsaftale.

Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale er meget svære, erkender kommunernes chefforhandler.

»Men jeg synes, der er sket en lille bevægelse i forhold til udgangspunkterne på begge sider,« siger Michael Ziegler, der udover at være formand for Løn- og Personaleudvalget i KL også er borgmester i Høje-Taastrup for De Konservative.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Uenige parter i staten kan få brug for en mægler Der er så langt mellem repræsentanterne for arbejdsgivere og lønmodtagere i staten, at parterne er gået hver til sit i uenighed. Fredag brød overenskomstforhandlingerne for 180.000 statsansatte sammen. Situationen for de ansatte i kommuner og regioner er uafklaret. Kommunernes forhandlere mødes søndag for at forsøge at nå til enighed. Læs her om, hvad der kan ske nu: * De faglige organisationer forbereder et konfliktvarsel, som kan afsendes fra 28. februar. * Dermed kan en konflikt tidligst bryde ud fra 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber. * Arbejdsgiverne kan tilsvarende vælge at udsende et varsel om lockout, som er deres mulighed for at sende ansatte hjem uden løn. Indtil videre har arbejdsgiverne med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen erklæret sig klar til at forhandle videre. * Hvis parterne ikke selv kan blive enige, og der varsles konflikt, kan forhandlingerne overgå til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til. * Forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage ad to omgange, mens der forhandles i Forligsinstitutionen. Herefter kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter - altså den 4. april i forbindelse med de nuværende forhandlinger. * Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Det samme gælder, hvis forligsmanden må opgive at nå frem til et mæglingsforslag. * I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb. Kilder: Forligsinstitutionen, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet og Ritzau. /ritzau/

