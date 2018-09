Køberne har fået serveretten på lejlighedsmarkedet

Antallet af lejligheder med til-salg-skilte er steget med 16 procent det seneste år, og det giver køberne en fordel, når prisen skal forhandles på plads.

I august var 7989 lejligheder til salg rundt i landet. Det viser statistik fra erhvervsorganisationen Finans Danmark.

»Den store stigning i antallet af udbudte lejligheder understreger, at lejlighedsmarkedet ikke længere er sælgers marked, som vi har været vant til de sidste seks-syv år,« skriver boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea i en kommentar.

Det er særligt i de store byer, at der er kommet markant flere lejligheder til salg. Udbuddet i København og Aarhus er det højeste i syv år, mens det er hele ni år i Aalborg.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann indikerer de nyeste analyser, at lejlighedspriserne er faldet de seneste tre måneder i både København og Aalborg.

Selv om der er flere lejligheder til salg, forventer hun dog ikke drastiske prisfald fremover.

Hun peger på, at der løbende er tilflytning til de store byer, og at lave renter gør det billigere at låne.

»Det er mere sandsynligt, at lejlighedsmarkedet er ved at stabilisere sig oven på nogle hektiske år. Men da psykologien historisk set har spillet en stor rolle på boligmarkedet, kan vi ikke udelukke, at vi skal igennem en periode med prisfald,« skriver hun i en kommentar.

Mens der er langt flere lejligheder til salg, er billedet anderledes på parcel- og rækkehuse, hvor der i august var 1,2 procent færre huse til salg end for et år siden.

Samlet var 35.820 huse klar til nye ejere, og boligerne var sat til salg til priser, der er knap 4 procent højere end året før.

Det er særligt i Sydjylland og på Østsjælland, at boligkøberne har fået færre huse at vælge imellem.

/ritzau/