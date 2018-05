Københavns affaldsselskab har omgået udbud i millionkontrakter

København. Amager Ressource Center, et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, har i flere år brudt reglerne ved at købe ind for et trecifret millionbeløb uden at sendte kontrakterne i udbud.

Selskabet, der er bedst kendt for forbrændingsanlægget Amager Bakke, har ifølge Kommunen.dk indgået store kontrakter for samlet 121,3 millioner kroner med selskaber, uden at det er sendt i udbud.

- Det tyder på, at der ikke har været helt styr på eller lyst til at overholde udbudsreglerne.

- Det er den største og mest markante overtrædelse af reglerne, når man ikke udbyder opgaverne. Det er selvfølgelig problematisk, siger Michael Steinicke, juraprofessor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, til Kommunen.dk.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Læs her mere om Amager Bakke og de problemer, det er løbet ind i * Amager Bakke er ejet af Amager Ressource Center, et affaldshåndteringsselskab, der er ejet af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør, Hvidovre og Tårnby. * Amager Bakke er tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels, er 90 meter højt og vil efter planen få en skibakke på toppen. Byggeriet blev påbegyndt i 2013. * Projektet kostede fire milliarder kroner. Men allerede før projektet stod færdigt, kom det frem, at økonomien ikke hang sammen. Allerede i 2012 havde eksperter advaret om økonomien i projektet. * Der var slet ikke affald nok til at gøre Amager Bakke rentabelt, og projektet stod over for et tab på 1,9 milliarder kroner. * I 2016 indgik borgmestrene bag Amager Ressource Center en aftale, der skulle redde økonomien. Den gik ud på at sende mere affald til centret. Både fra Vestforbrænding, men også ved at importere affald fra udlandet. * I 2017 bliver direktøren for Amager Ressource Center Ulla Rötger. Det skete på grund af de økonomiske problemer og en eksplosion på anlægget. * I starten af 2018 kommer det frem, at redningsplanen er faldet fra hinanden, da kommunerne omkring Vestforbrænding ikke vil afgive deres affald. Samtidig vil EU ikke tillade skraldeimporten. * En ny plan er, at Amager Ressource Center nu skal stå for at opsamle skrald på og investere i 100 skraldebiler. * Samtidig fortæller Kommunen.dk, at Amager Ressource Center har brudt reglerne for udbud, og at selskabet har brugt 2,4 millioner kroner på rejser og middag til ledelsen. Kilder: Finans.dk, Ingeniøren, ARC.dk. /ritzau/

Ifølge mediet er det de tre selskaber Calderys Danmark, Faxe Kalk og Lindpro, der har fået ordrerne i perioden 2010 til 2017.

- De værste overtrædelser er den ulovlige, direkte tildeling, som der er tale om her.

- Dem er der typisk ingen, der klager over - sjovt nok - fordi ingen får kendskab til dem. Det er kerneproblemet, fordi langt de fleste overtrædelser af denne slags derfor får lov til at flyve under radaren, siger advokat med speciale i udbudsret Jacob Georg Naur til Kommunen.dk.

Amager Ressource Center erkender over for mediet, at opgaverne burde være sendt i udbud.

- Amager Ressource Center har i de seneste år haft skærpet opmærksomhed på udbudsreglerne og overholdelsen af disse.

- Dette netop for at undgå fejl som disse. Det er dog ikke en undskyldning for de fejl, der er begået tidligere, og som jeg beklager, skriver direktør i Amager Ressource Center Dan Fredskov til Kommunen.dk.

Amager Ressource Center har længe været i kritisk fokus, da økonomien i og antagelserne for opførelsen af prestigebyggeriet Amager Bakke ikke har holdt stik.

