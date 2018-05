Kendt rigmand advarer mod endnu en stor finansiel krise

- Vi kan være på vej mod endnu en stor finansiel krise.

Sådan lød advarslen tirsdag fra den ungarsk-amerikanske milliardær og valutaspekulant George Soros, da han holdt tale i Paris i forbindelse med det årlige møde i Det Europæiske Råd for Udenlandske Forbindelser.

Her pegede han på en markant styrket dollar og kapitalflugt fra nye markeder (emerging markets, red.), som forhold der kan lede verden hen imod en ny "stor" finansiel krise. Samtidig blev EU advaret om, at unionen står over for en eksistentiel krise.

Kombinationen af "opløsningen" af atomaftalen med Iran og "ødelæggelsen" af den transatlantiske alliance mellem EU og USA er nemlig "bundet til at have en negativ indvirkning på den europæiske økonomi og forårsage andre forskydninger" samt føre til en devaluering af valutaer i nye markeder, sagde George Soros i sin tale ifølge Bloomberg News.

Advarslen fra George Soros kommer, samtidig med at italienske statsrenterne er sprunget i vejret grundet politisk usikkerhed i landet, og store nye økonomier som Tyrkiet og Argentina kæmper for at kontrollere udfaldet fra en uhensigtsmæssig inflation.

EUROPA VAKLER

For Europas vedkommende tegner tingene langtfra heller positivt, spår George Soros.

- Alt, der kunne være gået galt, er gået galt, sagde han med reference til flygtningekrisen samt nøjsom politik, der har sendt populister til magten såvel som "territorial" opdeling eksemplificeret ved briternes udtræden af EU - det såkaldte "brexit".

- Det er ikke længere en talemåde blot at sige, at Europa er i eksistentiel fare. Det er den hårde virkelighed, lød det fra George Soros.

Rigmandens eget bud på at komme af med nogle af de problemer, som Europa står over for, er en EU-finansieret Marshall-plan for Afrika med en værdi på omkring 30 mia. euro om året, hvilket ville kunne lette noget af flygtningepresset på kontinentet.

Han foreslår også en omfattende transformation af EU, herunder et farvel til den klausul der tvinger unionens medlemsstater til at deltage i den fælles valuta.

- Euroen har mange uløste problemer, og de må ikke få lov til at ødelægge EU, sagde George Soros.

I 1992 blev George Soros verdenskendt - og meget rig - på at sælge så kraftigt ud af det britiske pund, at det tvang daværende premierminister John Major til at trække Storbritannien ud af det europæiske fastkurssamarbejde.

Den onsdag i september 1992 blev pundet kraftigt svækket, og dagen er siden blevet kendt som Sorte Onsdag.

George Soros derimod tjente over en mia. dollar, og blev kendt som "manden der knækkede Bank of England".

/ritzau/FINANS